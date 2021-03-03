"Укрзалізниця" планує поступове подорожчання квитків на 20% до кінця року

Компанія розраховує, що їй дозволять підвищувати ціни на квитки на 2% щомісяця, починаючи з березня.

"Укрзалізниця" (УЗ) зберігає плани індексації вартості пасажирських перевезень на 2% щомісяця з тим, щоб до кінця року вийти на 16-20% зростання. "Це дуже далеко від собівартості пасажирських перевезень. Усі знають, що вони збиткові, усі знають, що практично у всіх країнах вони субсидуються", — сказав голова правління УЗ Володимир Жмак під час прес-конференції.

В Україні пасажирські перевезення не тільки не субсидуються, але є і "значні заборгованості" центральних і місцевих органів влади за вчинені перевезення, додав Жмак.

Нагадаємо, що у фінансовому плані УЗ на 2021 рік (складений у кінці 2020 року) йшлося про те, що доходи від перевезення пасажирів плануються на 43,6% вище плану-2020 і майже у 2 рази більшими за очікуваний результат 2020 року. У 2021 році передбачена індексація тарифів на перевезення пасажирів: з 1 березня на 2% щомісяця. Компанія очікує, що за рахунок цього її додаткові доходи становитимуть 558 млн грн.

Фінплан УЗ як держпідприємства-монополіста має затвердити уряд і тим самим дати дозвіл на підвищення вартості квитків.

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план УЗ на 2020 рік 27 липня того ж року. При тому, що проект цього плану був презентований у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, що "Укравтодор", "Укрзалізниця" і "Дніпродіпротранс" підписали меморандум про добудову Дарницького мосту в Києві. Відновити роботи планується вже влітку нинішнього року, а завершити проект хочуть до кінця 2021.

Керівник філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський назвав деталі реалізації реформи приміського сполучення в Києві. За його словами, для реалізації проекту необхідно приблизно 10 млрд гривень, з яких 2,5 млрд гривень піде на будівництво інфраструктури, а решта коштів на закупівлю і модернізацію поїздів. У проекті буде 40 потягів: 20 нових, і 20 модернізованих. При цьому сотні мільйонів можуть піти на розвиток сигнальної інфраструктури і створення єдиного квитка.