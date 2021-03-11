Нацполиция закупит 300 кроссоверов за 168 млн гривен

Согласно размещенному тендеру на сайте ProZorro, автомобили должны быть не старше 2021 года выпуска

Национальная полиция Украины намерена закупить 300 легковых автомобилей специализированного назначения типа "кроссовер".

Это следует из данных, опубликованных в системе публичных закупок ProZorro.

Предмет закупки – 300 специализированных автомобилей "универсал" белого цвета с бензиновым двигателем и пятью сидениями.

Согласно требованиям тендера, машины должны быть оборудованы системой кондиционирования, противоугонным устройством, светодиодной панель-балкой красно-синего цвета, аналогово-цифровой радиостанцией, а также металлическим сейфом для хранения оружия, боеприпасов, документации и закрепленным держателем для оружия.

Требуемый экологический класс – не ниже уровня "Евро-5", год выпуска – не ранее 2021-го. Заявку на тендер Нацполиция подала в среду, 10 марта, конечный срок подачи предложений – 12 апреля, аукцион состоится 18 апреля.

Ожидаемая стоимость – 168,492 млн грн. Срок поставки автомобилей в Киев – до 90 календарных дней с момента заключения договора.

[ + – ] Нацполиция купит 300 автомобилей за 168 млн гривен

В 2019 году сообщалось, что Национальная полиция намерена купить в течение трех лет 822 новых автомобиля. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. По его данным, согласно проекту постановления Кабмина, автопарк Нацполиции пополнится на 822 машины – 409 седанов и 413 кроссоверов-универсал.

В ноябре прошлого года стало известно, что Национальная полиция хочет закупить два гироскутера, два гироборда, два электросамоката и два моноколеса за 100 тысяч гривен.

Фокус сообщал о том, что Главное управление Национальной полиции в Винницкой области запустило сеть видеокамер в городе, которые способны распознавать лица, номера машин и модель, а также поиск людей вплоть до элементов одежды. Проект "Vezha" основывается на искусственном интеллекте и нейронных сетях. Камеры обучены распознавать внешность человека даже после ее изменения — надевания очков, появление бороды, шарфа или кепки.