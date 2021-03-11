Нацполіція закупить 300 кросоверів за 168 млн гривень

Згідно з розміщеним тендеру на сайті ProZorro, автомобілі повинні бути не старше 2021 року випуску

Національна поліція України має намір закупити 300 легкових автомобілів спеціального призначення типу "кросовер".

Це випливає з даних, опублікованих у системі державних закупівель ProZorro.

Предмет закупівлі — 300 спеціалізованих автомобілів "універсал" білого кольору з бензиновим двигуном і п'ятьма сидіннями.

Згідно з вимогами тендеру, машини повинні бути обладнані системою кондиціонування, проти викрадення, світлодіодною панель-балкою червоно-синього кольору, аналогово-цифровою радіостанцією, а також металевим сейфом для зберігання зброї, боєприпасів, документації і закріпленим держателем для зброї.

Необхідний екологічний клас — не нижче рівня "Євро-5", рік випуску — не раніше 2021-го. Заявку на тендер Нацполіція подала в середу, 10 березня, кінцевий термін подачі пропозицій — 12 квітня, аукціон відбудеться 18 квітня.

Очікувана вартість — 168,492 млн грн. Термін постачання автомобілів до Києва — до 90 календарних днів з моменту укладення договору.

[ + – ] Нацполіція купить 300 автомобілів за 168 млн гривень

У 2019 повідомлялося, що Національна поліція має намір купити протягом трьох років 822 нових автомобілі. Про це повідомив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. За його даними, згідно з проектом постанови Кабміну, автопарк Нацполіції поповниться на 822 машини — 409 седанів і 413 кросоверів-універсалів.

У листопаді минулого року стало відомо, що Національна поліція хоче закупити два гіроскутери, два гіроборди, два електросамокати і два моноколеса за 100 тисяч гривень.

Фокус повідомляв про те, що Головне управління Національної поліції у Вінницькій області запустило мережу відеокамер у місті, які здатні розпізнавати обличчя, номери машин і модель, а також пошук людей аж до елементів одягу. Проект "Vezha" грунтується на штучному інтелекті і нейронних мережах. Камери навчені розпізнавати зовнішність людини навіть після її зміни — надягання окулярів, появи бороди, шарфа або кепки.