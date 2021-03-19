Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" (видео)

Президент отметил, что по паспорту дети смогут накапливать деньги от использования недр Украины на счету в банке и использовать их по достижении 18 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени его команда предложит механизм воплощения в жизнь его обещания о введении "экономического паспорта украинца". Заявление глава государства сделал в своем видеообращении, где он комментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта о введении санкций против компаний из сферы пользования недрами.

Зеленский говорит о недрах начиная с 1:10:

По словам Зеленского, санкции ввели на основании предложений СБУ в отношении 19 компаний, которые, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене и нанесли убытки государству.

"Согласно Конституции Украины, недра являются собственностью всего народа Украины. Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могут владеть и пользоваться недрами, закончились. В контексте этого хочу сообщить, что скоро мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинца", – заявил президент.

Зеленский отметил, что по этому паспорту все дети, рожденные в Украине, до наступления совершеннолетия смогут получить деньги от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке.

"После достижения совершеннолетия [деньги] могут быть использованы ими для получения высшего образования в Украине", – отметил глава государства.

Напомним, 19 марта на заседании СНБО было принято решение ввести санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование природных недр.

СМИ сообщили, что компании, которые попали под санкции СНБО, якобы принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу. Однако сам Фукс заявил, что он якобы не имеет никакого отношения к этим компаниям.

Отметим, также на этом заседании было принято решение ввести персональные санкции против 27 физических лиц, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка и другие. Против них тоже ввели максимальные пакеты санкций.