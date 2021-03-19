Зеленський анонсував введення "економічного паспорта українця" (відео)

Президент зазначив, що за паспортом діти зможуть накопичувати гроші від використання надр України на рахунку в банку і використовувати їх після досягнення 18 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром його команда запропонує механізм втілення в життя його обіцянки про введення "економічного паспорта українця". Заяву голова держави зробив у своєму відеозверненні, де він коментував рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 19 березня про введення санкцій проти компаній зі сфери користування надрами.

Зеленський говорить про надра починаючи з 1:10:

За словами Зеленського, санкції ввели на підставі пропозицій СБУ стосовно 19 компаній, які, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною і завдали збитки державі.

"Згідно з Конституцією України, надра є власністю всього народу України. Часи, коли існував список прізвищ, які вважалися українським народом і можуть володіти і користуватися надрами, закінчилися. В контексті цього хочу повідомити, що скоро ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме про економічний паспорт українця", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що з цим паспортом всі діти, народжені в Україні, до настання повноліття зможуть отримати гроші від використання і видобутку надр України, які накопичуватимуться на їх персональному депозитному рахунку в банку.

"Після досягнення повноліття [гроші] можуть бути використані ними для здобуття вищої освіти в Україні", — зазначив голова держави.

Нагадаємо, 19 березня на засіданні РНБО прийняли рішення ввести санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання природних надр.

ЗМІ повідомили, що компанії, які потрапили під санкції РНБО, нібито належать бізнесменові Павлу Фуксу. Однак сам Фукс заявив, що він нібито не має ніякого відношення до цих компаній.

Зазначимо, також на цьому засіданні прийняли рішення ввести персональні санкції проти 27 фізичних осіб, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка та інші. Проти них теж ввели максимальні пакети санкцій.