Потребление газа в Украине за кризисный пандемийный год выросло на 5,5%

В 2019 Украине потребовалось на 6% меньше газа, чем в 2018.

Общее потребление газа в Украине в 2020 году составило 29,84 млрд куб. м, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. Такие данные приводит Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В четвертом квартале потребление составило 9,83 млрд куб. м, в третьем – 4,35 млрд, во втором – 4,8 млрд, в первом квартале – 10,86 млрд.

Потребление газа в быту (населением) сократилось за год на 1,9% и составило 8,17 млрд куб. м. В общей структуре потребления это 27,4% против 29,4% в 2019 году.

Добыча товарного природного газа в Украине в 2020 году составила 19,18 млрд куб. м, что на 0,4% больше, чем в 2019-м.

Импорт природного газа в Украину составил 9,24 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м. В том числе "Нафтогаз Украины" в прошлом году импортировал всего 0,57 млрд куб. м против 6,79 млрд куб. м – в 2019 году. Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" резко снизил импорт газа из-за больших его переходящих запасов в подземных хранилищах.

Высокий спрос на газ в четвертом квартале 2020 года покрывался за счет импорта, газа собственной добычи и газа из подземных хранилищ. При этом объем добытого и импортированного газа покрывали 81% валового потребления. В четвертом квартале 2019 года наоборот, валовое потребление составляло 77% объемов добываемого и импортируемого газа.

Количество импортеров газа в страну в четвертом квартале было 33 (всего газ на рынке поставляла 261 компания), в третьем – 26, во втором – 30, в первом – 51.

По данным НКРЭКУ, Украина в 2019 года снизила валовое потребление газа на 6% по сравнению с 2018 годом. Потребление газа населением тогда сократилось на 21,6% – до 8,33 млрд куб. м.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, по оптимистичному прогнозу, к 2025 году добыча газа в стране станет достаточной для полного самообеспечения страны. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

Во время форума "Украина 30. Платежка" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Кабмин работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше 6,99 грн.