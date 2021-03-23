Споживання газу в Україні за кризовий пандемійний рік зросло на 5,5%

У 2019 Україні треба було на 6% менше газу, ніж у 2018.

Загальне споживання газу в Україні у 2020 році становило 29,84 млрд куб. м, що на 5,5% більше, ніж у 2019 році. Такі дані наводить Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

У четвертому кварталі споживання становило 9,83 млрд куб. м, у третьому — 4,35 млрд, у другому — 4,8 млрд, у першому кварталі — 10,86 млрд.

Споживання газу в побуті (населенням) скоротилося за рік на 1,9% і становило 8,17 млрд куб. м. У загальній структурі споживання це 27,4% проти 29,4% у 2019 році.

Видобуток товарного природного газу в Україні у 2020 році був 19,18 млрд куб. м, що на 0,4% більше, ніж у 2019-му.

Імпорт природного газу в Україну становив 9,24 млрд куб. м, що на 20% менше, ніж у 2019-му. У тому числі "Нафтогаз України" в минулому році імпортував усього 0,57 млрд куб. м проти 6,79 млрд куб. м — у 2019 році. Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" різко знизив імпорт газу через великі його перехідні запаси в підземних сховищах.

Високий попит на газ у четвертому кварталі 2020 року покривався за рахунок імпорту газу власного видобутку і газу з підземних сховищ. При цьому обсяг видобутого та імпортованого газу покривали 81% валового споживання. У четвертому кварталі 2019 року навпаки валове споживання становило 77% обсягів газу, котрий видобували та імпортували.

Кількість імпортерів газу в країну в четвертому кварталі було 33 (усього газ на ринок постачала 261 компанія), у третьому — 26, у другому — 30, у першому — 51.

За даними НКРЕКУ, Україна у 2019 році знизила валове споживання газу на 6% порівняно з 2018 роком. Споживання газу населенням тоді скоротилося на 21,6% — до 8,33 млрд куб. м.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, за оптимістичним прогнозом, до 2025 року видобуток газу в країні стане достатнім для повного самозабезпечення країни. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу .

Під час форуму "Україна 30. Платіжка" в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Кабмін працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище 6,99 грн.