В Киеве на одну вакансию в среднем претендуют 2 человека, – центр занятости

Наиболее высоко оплачиваемые вакансии в столице у руководителей, программистов, специалистов по управлению и риелторов.

По состоянию на 1 марта Киевский городской центр занятости (КГЦЗ) сообщил, что средний размер предложенной заработной платы в вакансиях составлял 9 300 грн. Больше всего предлагали в вакансиях руководителя департамента – около 50 000 грн, инженера-программиста – 37 000, специалиста по корпоративному управлению – 35 000 грн, риелтора – 25 000 грн.

По состоянию на 1 марта количество вакансий, заявленных работодателями, составило 8,6 тыс., что на 2% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

По видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывалось в сфере административного и вспомогательного обслуживания (16%); в сфере государственного управления (14%); на транспорте и в образовании (по 12%), в оптовой и розничной торговле (11%).

В разрезе профессиональных групп наибольший спрос работодателей был на:

неквалифицированных работников – 22% всех поданных вакансий. Это рабочий по комплексной уборке домов, дворник, уборщик служебных и производственных помещений, грузчик, подсобный рабочий и т.п.;

квалифицированных рабочих с инструментом – 17% (слесарь-сантехник, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, кондитер и др.);

работников сферы торговли и услуг – 14% (продавец продовольственных товаров, полицейский, повар, охранник, помощник воспитателя, работник заведения ресторанного хозяйства и т.п.).

В среднем по Киеву на одно свободное рабочее место претендовало 2 безработных (на 1 марта 2020 года – 1 человек).

Самое большое несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения наблюдалась среди служащих и руководителей: на 1 вакансию претендовали 31 человек.

Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители таких профессий: бухгалтер, менеджер, продавец-консультант, администратор и экономист.

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект № 5161, который призван урегулировать трудовые отношения, в которых невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы. Чаще всего, такой работой занимаются фрилансеры, поэтому документ и получил неофициальное название "закон о фрилансерах".

В феврале парламент Украины принял во втором чтении закон (законопроект № 4051), направленный на усовершенствование правового регулирования дистанционной работы, поданный нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой. Положения закона определяют и конкретизируют в правовом поле ведение двух самостоятельных видов деятельности: "дистанционной" и "надомной".