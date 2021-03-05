Закон про фрилансеров: ненормированный рабочий день, но гарантированная минимальная занятость

Среди нюансов возможной "легализации" фрилансеров - накапливаемый трудовой стаж, 32 гарантированно оплачиваемых рабочих часа в месяц и уплата ЕСВ только за отработанное время.

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект № 5161, который призван урегулировать трудовые отношения, в которых невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы. Чаще всего, такой работой занимаются фрилансеры, поэтому документ и получил неофициальное название "закон о фрилансерах".

Предлагается ввести новую форму трудового договора – с нефиксированным рабочим временем. Стороны могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. В частности, предусматривается:

гарантированный социальный пакет работнику (оплачиваемые больничные, отпуска по графику);

накапливаемый трудовой стаж;

уплата ЕСВ будет за реально отработанное время, а не от минимальной зарплаты;

гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов работы в одной компании — 32 в месяц.

"Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, – говорят в Минэкономики. – Предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников".

Напомним, в феврале парламент Украины принял во втором чтении закон (законопроект № 4051), направленный на усовершенствование правового регулирования дистанционной работы, поданный нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Положения закона определяют и конкретизируют в правовом поле ведение двух самостоятельных видов деятельности: "дистанционной" и "надомной".

Документ предусматривает право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или другом месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция.

Кроме того, законом предусмотрена процедура, по которой можно ознакомить работника с коллективным договором, индивидуальными нормативными актами работодателя, и другими документами путем обмена электронными документами, а не в письменной форме, как это было раньше. При этом, изложение рекомендаций по охране труда работник имеет право требовать по видеосвязи.