Закон про фрілансерів: ненормований робочий день, але гарантована мінімальна зайнятість

Серед нюансів можливої "легалізації" фрілансерів: накопичується трудовий стаж, 32 оплачуваних години на місяць, сплата ЄСВ тільки за відпрацьований час.

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект №5161, який має врегулювати трудові відносини, в яких неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи. Найчастіше, такою роботою займаються фрілансери, тому документ і отримав неофіційну назву "закон про фрілансерів".

Пропонується ввести нову форму трудового договору — з нефіксованим робочим часом. Сторони можуть визначати необхідність і час залучення працівника до роботи, її обсяг і режим виконання. Зокрема, передбачається:

гарантований соціальний пакет працівника (оплачувані лікарняні, відпустки за графіком);

накопичується трудовий стаж;

сплата ЄСВ буде за реально відпрацьований час, а не від мінімальної зарплати;

гарантована мінімальна кількість оплачуваних годин роботи в одній компанії — 32 на місяць.

"Зараз оформлення роботи у подібних випадках відбувається переважно за цивільно-правовими договорами, — кажуть в Мінекономіки. — Запропонований законопроект створює зручний механізм легалізації праці фрілансерів, що сприятиме посиленню їх соціально-трудової захисту і збереже мобільність працівників".

Нагадаємо, в лютому парламент України прийняв у другому читанні закон (законопроект № 4051), спрямований на вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи, поданий нардепом від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Положення закону визначають і конкретизують у правовому полі ведення двох самостійних видів діяльності: "дистанційної" та "надомної".

Документ передбачає право роботодавця під час укладення трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за його вибором, де виконуватиметься трудова функція.

Крім того, законом передбачена процедура, за якою можна ознайомити працівника з колективним договором, індивідуальними нормативними актами роботодавця, та іншими документами шляхом обміну електронними документами, а не в письмовій формі, як це було раніше. При цьому, виклад рекомендацій з охорони праці працівник має право вимагати по відеозв'язку.