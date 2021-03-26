"Нафтогаз" попросил помощи украинцев, чтобы выбить долги у производителей теплоэнергии

Люди могут остаться без отопления до конца сезона, если не заставят коммунальщиков оплатить газ.

Производители теплоэнерги не выплатили долги по льготным обязательствам в 15 регионах Украины. Об пресс-служба группы "Нафтогаз" обратилась к населению на официальном сайте.

Состоянием на 25 марта компании-производители в 37 населенных пунктах не выполнили минимальные обязательства для получения газа. Чтобы получить газ в апреле, 56 предприятиям необходимо суммарно погасить 820 миллионов гривен. "Нафтогаз" призвал организации проверить расчеты и оплатить долги, чтобы обеспечить жителей Украины тепловом до конца отопительного сезона.

Регулятор подготовил список критических должников, самая большая сумма набежала у "Криворожской теплоцентрали" АТ — 2 456 659 361 гривна. Для получения газа в апреле этому производителю необходимо выплатить более 130,2 миллионов гривен.

"Пожалуйста, не будьте равнодушными и проверьте, вдруг не входит ваше предприятие ТКЭ в перечень критических должников. Если же ваш производитель тепла в списке — это повод обратиться к нему или в местный орган самоуправления за разъяснениями", — обратился "Нафтогаз" к потребителям в социальной сети "Фейсбук".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице могут продлить из-за холодной погоды, хотя по графику он заканчивается 15 апреля. Глава КГГА подчеркнул, что морозы и аварии систем теплоснабжения доставили коммунальщикам много проблем в этом году. Он пообещал, что с потеплением киевские власти возобновят программу модернизации и замены труб на аварийных участках.

С января 2021 года регуляторы подняли цены на распределение газа для населения, в некоторых областях тариф увеличился вдвое. Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.

Ранее Андрей Коболев предложил сделать "Нафтогаз" единственным поставщиком газа населению, хотя эксперты его не поддержали. Глава Минэнерго Юрий Витренко предложил альтернативный вариант: установить максимальную маржинальность и государственное регулирование, сохранив конкуренцию между частными поставщиками.