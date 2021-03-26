"Нафтогаз" попросив допомоги українців, щоб вибити борги у виробників теплоенергії

Люди можуть залишитися без опалення до кінця сезону, якщо не змусять комунальників оплатити газ.

Виробники теплоенергії не виплатили борги за пільговими зобов'язаннями в 15 регіонах України. Пресслужба групи "Нафтогаз" звернулася до населення на офіційному сайті.

Станом на 25 березня компанії-виробники в 37 населених пунктах не виконали мінімальні зобов'язання для отримання газу. Щоб отримати газ у квітні, 56 підприємствам необхідно сумарно погасити 820 мільйонів гривень. "Нафтогаз" закликав організації перевірити розрахунки й оплатити борги, щоб забезпечити жителів України теплом до кінця опалювального сезону.

Регулятор підготував список критичних боржників, найбільша сума набігла у "Криворізької теплоцентралі" АТ — 2 456 659 361 гривня. Для отримання газу у квітні цьому виробнику необхідно виплатити понад 130,2 мільйонів гривень.

"Будь ласка, не будьте байдужими і перевірте, раптом не входить ваше підприємство ТКЕ до переліку критичних боржників. Якщо ж ваш виробник тепла в списку — це привід звернутися до нього або до місцевого органу самоврядування за роз'ясненнями", — звернувся "Нафтогаз" до споживачів у соціальній мережі "Фейсбук".

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці можуть продовжити через холодну погоду, хоча за графіком він закінчується 15 квітня. Голова КМДА підкреслив, що морози й аварії систем теплопостачання доставили комунальникам багато проблем у цьому році. Він пообіцяв, що з потеплінням київська влада відновить програму модернізації і заміни труб на аварійних ділянках.

Із січня 2021 року регулятори підняли ціни на розподіл газу для населення, у деяких областях тариф збільшився вдвічі. Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр.

Раніше Андрій Коболєв запропонував зробити "Нафтогаз" єдиним постачальником газу населенню, хоча експерти його не підтримали. Голова Міненерго Юрій Вітренко запропонував альтернативний варіант: встановити максимальну маржинальність і державне регулювання, зберігши конкуренцію між приватними постачальниками.