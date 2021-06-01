Путин не намерен отказываться от транзита газа через Украину, несмотря на СП-2, – Песков

В России, как утверждает представитель Кремля, рассчитывают на увеличение поставок газа в Европу, потому необходимость в украинской ГТС не пропадет.

После того, как существующий контракт между Россией и Украиной о транзите газа истечет, Россия не намерена отказываться от использования украинской газотранспортной системы. Об этом во вторник, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Так, сегодня страны имеют договор на пять лет, подписанный в 2019 году, и он, по словам Пескова, останется в силе на весь срок своего действия.

"Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент [России Владимир] Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован", – заявил пресс-секретарь главы Кремля.

Песков отметил, что, по мнению Путина, "Украина как собственник ГТС должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы".

Следует отметить, что подписанный между Украиной, РФ и ЕС в 2019 году газовый контракт предусматривает возможность его продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в следующие четыре года.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией трубопровода "Северный поток – 2" ничем не отличается от аннексии Крыма. По его словам, российская сторона использует его в качестве козыря во время торгов за Крым и войну на Востоке Украины.

В конце мая в территориальных водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2", получив разрешение властей. К работе газопровода приступило судно-трубоукладчик "Фортуна".

Германия также подтвердила, что США отказались от санкций против "Северного потока-2" по решению президента Джо Байдена. Таким образом собираются снять ограничения с компании Nord Stream 2 и ее генерального директора.