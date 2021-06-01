Путін не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну, незважаючи на ПП-2, — Пєсков

У Росії, як стверджує представник Кремля, розраховують на збільшення постачань газу в Європу, тому необхідність в українській ГТС не пропаде.

Після того, як чинний контракт між Росією та Україною про транзит газу закінчиться, Росія не має наміру відмовлятися від використання української газотранспортної системи. Про це у вівторок, 1 червня, заявив прессекретар президента України Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Так, сьогодні країни мають договір на п'ять років, підписаний у 2019 році, і він, за словами Пєскова, залишиться в силі на весь термін своєї дії.

"Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент [Росії Володимир] Путін виходить з того, що в подальшому обсяги постачань у Європу газу будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний", — заявив прессекретар голови Кремля.

Пєсков зазначив, що, на думку Путіна, "Україна як власник ГТС повинна забезпечувати нормальний технічний стан системи".

Варто зазначити, що підписаний між Україною, РФ і ЄС у 2019 році газовий контракт передбачає можливість його продовження до 2034 року. Згідно з документом, мінімальне гарантоване прокачування газу становить 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів кубометрів у наступні чотири роки.

Раніше в цей же день президент України Володимир Зеленський заявив, що будівництво Росією трубопроводу "Північний потік — 2" нічим не відрізняється від анексії Криму. За його словами, російська сторона використовує його в ролі козиря під час торгів за Крим і війну на Сході України.

У кінці травня в територіальних водах Німеччини продовжили прокладення "Північного потоку-2", отримавши дозвіл влади. До роботи газопроводу приступило судно-трубоукладач "Фортуна".

Німеччина також підтвердила, що США відмовилися від санкцій проти "Північного потоку-2" за рішенням президента Джо Байдена. Таким чином збираються зняти обмеження з компанії Nord Stream 2 та її генерального директора.