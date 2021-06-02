На рынке образовался дефицит 1-2-комнатных квартир, – риелторы

Небольших квартир строят меньше, а покупают их активно, в том числе с целью сохранения сбережений.

На вторичном рынке с начала года наибольшим спросом пользуются квартиры стоимостью $30–50 тыс. Начиная с мая, на 15–20% увеличилось количество запросов на квартиры стоимостью от $70 до 100 тыс. Об этом президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита сообщил изданию "НВ".

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"Небольшие квартиры покупают в основном для их дальнейшей аренды или с целью обеспечения жильем детей-студентов. Количество таких продаж с начала года составляет более 70% от общего объема реализованного малогабаритного жилья ", – считает он.

Пита отметил образовавшийся на рынке дефицит 1-2-комнатных квартир. По его словам, причинами этого стали два фактора:

уменьшение количества введенных в эксплуатацию жилых объектов: за последние 2 года их количество уменьшилось на 45%;

неопределенная экономическая ситуация в стране провоцирует людей вкладывать средства в недвижимость с целью их сохранения.

По данным Министерства юстиции, в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество сделок отчуждения недвижимости увеличилась на 8%.

Стоимость квартир на вторичном рынке с начала года выросла в среднем на 3–7%.

"В 2021 году спрос на жилую недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках растет в среднем на 2–3% ежемесячно. Исключением стали периоды январского и апрельского локдаунов, когда рост приостанавливался. В целом за пять месяцев спрос на первичном и вторичном рынках в увеличился на 10%", – сообщил президент АСНУ.

Пита считает, что летом вряд ли будет наблюдаться существенное оживление на рынке недвижимости. "Рынок будет находиться в состоянии относительного покоя. В первой половине июня до 5–7% от всего количества сделок даст отложенный с апрельского карантина спрос. В июле и августе количество продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынках будет на 2–3% меньше майских показателей", – добавил он.

Напомним, ранее Пита говорил, что пик активности на вторичном рынке жилья ожидается со второй половины мая до конца июня, при этом до конца июля будет реализовано более 90% отложенного спроса.

Цены на жилье в январе – марте, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли в среднем на 11,4%, сообщила Государственная служба статистики. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.

Фокус поговорил с экспертами, узнал цены на жилье в Киеве и собрал набор типичных характеристик пользующегося спросом жилья в столице.