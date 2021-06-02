На ринку утворився дефіцит 1-2-кімнатних квартир, — ріелтори

Невеликих квартир будують менше, а купують їх активно, зокрема з метою збереження заощаджень.

На вторинному ринку з початку року найбільшим попитом користуються квартири вартістю $30-50 тис. Починаючи з травня, на 15-20% збільшилася кількість запитів на квартири вартістю від $70 до 100 тис. Про це президент Асоціації фахівців із нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта повідомив виданню "НВ".

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"Невеликі квартири купують здебільшого для їхньої подальшої оренди або з метою забезпечення житлом дітей-студентів. Кількість таких продажів із початку року становить понад 70% від загального обсягу реалізованого малогабаритного житла", — вважає він.

Піта зазначив дефіцит 1-2-кімнатних квартир, який утворився на ринку. За його словами, причинами цього стали два чинники:

зменшення кількості введених в експлуатацію житлових обʼєктів: за останні 2 роки їхня кількість зменшилася на 45%;

невизначена економічна ситуація в країні провокує людей вкладати кошти в нерухомість з метою їх збереження.

За даними Міністерства юстиції, в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість угод відчуження нерухомості збільшилася на 8%.

Вартість квартир на вторинному ринку з початку року зросла здебільшого на 3-7%.

"У 2021 року попит на житлову нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринках зростає здебільшого на 2-3% щомісяця. Винятком стали періоди січневого і квітневого локдаунів, коли зріст припинявся. У цілому за пʼять місяців попит на первинному і вторинному ринках збільшився на 10%", — повідомив президент АФНУ.

Піта вважає, що влітку навряд чи буде спостерігатися суттєве пожвавлення на ринку нерухомості. "Ринок перебуватиме в стані відносного спокою. У першій половині червня до 5-7% від усієї кількості угод дасть відкладений з квітневого карантину попит. У липні та серпні кількість продажів житла як на первинному, так і на вторинному ринках буде на 2-3% менша травневих показників", — додав він.

Нагадаємо, раніше Піта говорив, що пік активності на вторинному ринку житла очікується з другої половини травня до кінця червня, при цьому до кінця липня буде реалізовано понад 90% відкладеного попиту.

Ціни на житло в січні — березні, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, зросли здебільшого на 11,4%, повідомила Державна служба статистики. Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, на вторинному — на 12,4%.

Фокус поговорив з експертами, дізнався ціни на житло в Києві та зібрав набір типових характеристик користується попитом житла в столиці.