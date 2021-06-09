Кабмин поддержал отмену льготного проезда в транспорте

В правительстве надеются, что данное решение позволит адресно оказывать помощь нуждающимся в этом украинцам.

Правительство на заседании в среду, 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот".

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Как сообщает Правительственный портал, документом предлагается внесение изменений в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы, в частности, по оплате проезда предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в форме денежной компенсации.

Кроме того, в связи с введением денежной компенсации взамен льгот по оплате проезда вносятся изменения в законы Украины "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте".

В Кабмине утверждают, что принятие данного законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопрос предоставления льгот по оплате проезда и способствует адресности их предоставления.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики разработало новый законопроект о монетизации льгот для украинцев на проезд в общественном транспорте. На сегодняшний день право на льготный проезд имеют 2,4 миллиона граждан Украины, но не все могут им воспользоваться.

Напомним, с 1 июля в Киеве отменили льготный проезд для гостей столицы. По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, приезжие смогут зарегистрировать электронный билет в общественном транспорте, а затем потребовать компенсации средств по месту своей регистрации.

А в Днепре Окружной административный суд отменил решение горсовета об ограничении транспортных льгот во время карантина.