Кабмін підтримав скасування пільгового проїзду в транспорті

В уряді сподіваються, що це рішення дозволить адресно допомагати нужденним у цьому українцям.

Уряд на засіданні в середу, 9 червня, схвалив законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг".

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Як повідомляє Урядовий портал, документом пропонується внесення змін до законів України, якими передбачається, що пільги, зокрема, щодо оплати проїзду надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування та виплачуються у формі грошової компенсації.

Крім того, у зв'язку з введенням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду вносяться зміни в закони України "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт".

У Кабміні стверджують, що ухвалення цього законопроекту дозволить органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг щодо оплати проїзду і сприяє адресності їхнього надання.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики розробило новий законопроект про монетизацію пільг для українців на проїзд у громадському транспорті. На сьогоднішній день право на пільговий проїзд мають 2,4 мільйони громадян України, але не всі можуть ним скористатися.

Нагадаємо, з 1 липня в Києві скасували пільговий проїзд для гостей столиці. За словами столичного градоначальника Віталія Кличка, приїжджі зможуть зареєструвати електронний квиток у громадському транспорті, а потім вимагати компенсації коштів за місцем своєї реєстрації.

А в Дніпрі Окружний адміністративний суд скасував рішення міськради про обмеження транспортних пільг під час карантину.