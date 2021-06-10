Правительство планирует войти в зиму с запасами газа не меньше 17 млрд куб. м

Из предыдущего отопительного сезона Украина вышла с запасами газа 15,29 млрд куб. м.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.

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В распоряжении №586-р от 9 июня ответственными за накопление запасов назначены "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики и Министерство экономики.

По данным "Укртрансгаза", который является оператором ПХГ Украины, на 9 июня в ПХГ было 15,79 млрд куб. м газа, а среднесуточная закачка в июне составляет около 16,5 млн куб. м при отсутствии импорта, только за счет внутренней добычи.

Отметим, что существенная часть газа, находящегося сейчас в хранилищах, принадлежит не государству, а иностранным компаниям. Объем же 17 млрд кубометров нужен для стабильного прохождения отопительного периода.

Ранее глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома прогнозировал, что пиковая закачка в хранилища в этом году придется на август – сентябрь.

В минувший отопительный сезон Украина вошла с запасами газа в объеме 28,4 млрд куб. м.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов страна вышла с запасами 15,29 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,78 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,75 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2018/2019 – 7,44 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2017/2018 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2016/2017 – 8,44 млрд куб. м (6 апреля).

В систему ПХГ Украины входят 12 хранилищ, общей проектной емкостью 31 млрд куб. м. Сейчас одно из хранилищ – Вергунское (0,4 млрд куб. м) – находится на временно оккупированной территории.

Напомним, общее потребление газа в Украине в 2020 году составило 29,84 млрд куб. м, что на 5,5% больше, чем в 2019 году.

Кабмин 3 марта поручил "Нафтогазу" обеспечить процедуру оптовой продажи газа до конца апреля 2022 года по фиксированной цене. Такой газ будет поставляться населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ).