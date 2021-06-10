Уряд планує увійти в зиму з запасами газу не менше 17 млрд куб. м

З попереднього опалювального сезону Україна вийшла з запасами газу 15,29 млрд куб. м.

Кабінет міністрів доручив забезпечити на середину жовтня наявність запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) країни обсягом не менше 17 млрд куб. м.

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У розпорядженні № 586-р від 9 червня відповідальними за накопичення запасів призначені "Оператор ГТС України", Міністерство енергетики та Міністерство економіки.

За даними "Укртрансгазу", який є оператором ПСГ України, на 9 червня в ПСГ було 15,79 млрд куб. м газу, а середньодобова закачування в червні становить близько 16,5 млн куб. м при відсутності імпорту, тільки за рахунок внутрішнього видобутку.

Зазначимо, що істотна частина газу, що знаходиться зараз в сховищах, належить не державі, а іноземним компаніям. Обсяг же 17 млрд кубометрів потрібен для стабільного проходження опалювального періоду.

Раніше глава "Укртрансгазу" Сергій Перелома прогнозував, що пікове закачування у сховища цього року припаде на серпень — вересень.

У минулий опалювальний сезон Україна увійшла із запасами газу обсягом 28,4 млрд куб. м.

З опалювального сезону 2020/2021 років країна вийшла з запасами 15,29 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 — 15,78 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 — 8,75 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2018/2019 — 7,44 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2017/2018 — 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2016/2017 — 8,44 млрд куб. м (6 квітня).

У систему ПСГ України входять 12 сховищ, загальною проектною ємністю 31 млрд куб. м. Зараз одне зі сховищ — Вергунське (0,4 млрд куб. м) — знаходиться на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, загальне споживання газу в Україні у 2020 році склало 29,84 млрд куб. м, що на 5,5% більше, ніж у 2019 році.

Кабмін 3 березня доручив "Нафтогазу" забезпечити процедуру оптового продажу газу до кінця квітня 2022 року за фіксованою ціною. Такий газ буде поставлятися населенню і підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ).