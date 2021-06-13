Цена на газ в Украине может сильно вырасти, - Минэнерго

Чиновники уверяют, что ощутимый рост стоимости может произойти, если РФ остановит транзит голубого топлива через нашу страну.

Советница министра энергетики Лана Зеркаль в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявила, что в Украине может очень сильно увеличиться цена на газ. По ее словам, произойдет это в случае, если в Российской Федерации решат остановить транзит газа через нашу страну.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие", — рассказала Зеркаль.

Она отметила, на текущий момент неизвестно какие цены на газ будут в зимний период. Впрочем, подчеркнула советница министра, если зимой РФ прекратит транзит газа через территорию нашей страны, то "это будет весьма ощутимо" из-за "очень дорогого газа".

"Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся", — отметила Зеркаль.

Также, по ее словам, в случае прекращения транзита газа через территорию Украины, газохранилища в нашей стране "уже будут менее привлекательными".

Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока-2" завершена.

Отметим, ранее Фокус детально рассказывал, какой будет цена на газ и электроэнергию в 2021 году. Также мы сообщали какие тарифы на газ для украинцев будут действовать в июне.