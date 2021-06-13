Ціна на газ в Україні може сильно зрости, — Міненерго

Чиновники запевняють, що відчутне зростання вартості може статися, якщо РФ зупинить транзит блакитного палива через нашу країну.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" заявила, що в Україні може дуже сильно збільшитися ціна на газ. За її словами, відбудеться це в разі, якщо в Російській Федерації вирішать зупинити транзит газу через нашу країну.

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"Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад, для заповнення газових сховищ, які спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі", — розповіла Зеркаль.

Вона зазначила, на поточний момент невідомо які ціни на газ будуть в зимовий період. Втім, наголосила радниця міністра, якщо взимку РФ припинить транзит газу через територію нашої країни, то "це буде дуже відчутно" через "дуже дорогий газ".

"Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично поставляти газ з Європи, і витрати на поставку газу значно збільшаться", — зазначила Зеркаль.

Також, за її словами, у разі припинення транзиту газу через територію України, газосховища в нашій країні "вже будуть менш привабливими".

Нагадаємо, на початку червня президент РФ Володимир Путін заявив, що прокладка труб першої нитки "Північного потоку-2" завершена.

Відзначимо, раніше Фокус детально розповідав, якою буде ціна на газ і електроенергію у 2021 році. Також ми повідомляли які тарифи на газ для українців будуть діяти в червні.