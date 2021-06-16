Зеленский заявил о готовности ОПЗ к приватизации, но ФГИ перенес ее на 2022

Несколькими днями ранее Верховный суд отклонил претензии к ОПЗ кредитора на $300 млн.

Приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества (ФГИ) Тарас Елейко на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов". Причины переноса он не назвал.

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Согласно обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны пройти в марте следующего года, а чуть позже – ОПЗ.

Накануне, на том же форуме, Президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, сказал, что ОПЗ "на сегодня готов к приватизации".

В феврале глава ФГИ Дмитрий Сенниченко говорил, что фонд совместно с советником завершил три этапа подготовки к приватизации ОПЗ из пяти и надеется провести продажу до конца 2021 года.

"После того как Верховная Рада разморозила работу по большой приватизации, перешли к четвертому этапу. Очень надеемся, что во второй половине 2021 года произойдет этот аукцион", — сказал Сенниченко.

В начале июня Верховный суд удовлетворил иск ОПЗ и ФГИ и отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в выполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании $300 млн с ОПЗ за поставки газа.

Сенниченко сказал, что это очень важное решение для проведения приватизации завода, так как теперь потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы.

В апреле Фокус рассказывал, какие госкомпании и за сколько уйдут с молотка в 2021 году. Тогда в этом перечне был и ОПЗ.

Одесский припортовый завод — одно из крупнейших химических предприятий Украины. Завод специализируется на производстве удобрений и находится под управлением Фонда государственного имущества Украины. Вопрос его приватизации очень скандальный, он рассматривается уже несколько лет, планы менялись много раз.