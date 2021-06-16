Фонд держмайна заявив про приватизацію ОПЗ у 2022 році

Декількома днями раніше Верховний суд відхилив претензії до ОПЗ кредитора на $ 300 млн.

Приватизація шести обленерго, що залишилися у власності держави, і Одеського припортового заводу (ОПЗ) перенесена з другого півріччя 2021 року на перше півріччя 2022 року. Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна (ФДМ) Тарас Єлейко на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів". Причини перенесення він не назвав.

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Згідно з оновленим графіком, конкурси з продажу обленерго повинні пройти в березні наступного року, а трохи пізніше — ОПЗ.

Напередодні, на тому ж форумі, Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, сказав, що ОПЗ "на сьогодні готовий до приватизації".

У лютому глава ФДМ Дмитро Сенниченко говорив, що фонд спільно з радником завершив три етапи підготовки до приватизації ОПЗ з пʼяти і сподівається провести продаж до кінця 2021 року.

"Після того як Верховна Рада розморозила роботу по великій приватизації, перейшли до четвертого етапу. Дуже сподіваємося, що в другій половині 2021 року відбудеться цей аукціон", — сказав Сенниченко.

На початку червня Верховний суд задовольнив позов ОПЗ і ФДМ і відмовив компанії Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення $ 300 млн з ОПЗ за постачання газу.

Сенниченко сказав, що це дуже важливе рішення для проведення приватизації заводу, оскільки тепер потенційний покупець може бути впевнений: його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори.

У квітні Фокус розповідав, які держкомпанії і за скільки підуть з молотка у 2021 році. Тоді в цьому переліку був і ОПЗ.

Одеський припортовий завод — одне з найбільших хімічних підприємств України. Завод спеціалізується на виробництві добрив і перебуває під управлінням Фонду державного майна України. Питання його приватизації дуже скандальне, воно розглядається вже кілька років, плани змінювалися багато разів.