Только 15% украинцев выступают против вмешательства государства в цены и тарифы, – опрос

Социологи отмечают, что в целом уровень надежды украинцев на государство медленно, но снижается.

Почти треть (32%) респондентов дали положительный ответ на вопрос "Является важным для успешного развития Украины сведение к минимуму вмешательства государства в экономические процессы?", отрицательный – 38%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова при финансовой поддержке "Фонда Фридриха Науманна за свободу" 21–26 мая.

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Аналогичные цифры в 2005 году были 41% и 27% соответственно.

Оценивая нынешний уровень вмешательства государства в бизнес, 26% опрошенных считают его недостаточным, 23% – оптимальным, 17% – чрезмерным (при 34% тех, кто не определился). По сравнению с 2020 годом выросла на 7 п.п. доля тех, кто считает, это влияние оптимальным, и на 8 п.п. уменьшилась доля считающих влияние чрезмерным.

Отвечая на вопрос "В развитии украинской экономики ключевую роль должно играть государство или активизация и стимулирование частной инициативы?" чаще всего (57%) отвечали, что "и то, и другое в равной степени", 21% опрошенных отвечают, что ключевую роль должно играть государство, а 14% – активизация и стимулирование частной инициативы. По сравнению с 2020 годом на 8% выросла доля тех, кто считает, что государство и активизация и стимулирование частной инициативы должны играть одинаковую роль в развитии экономики, и на 5,5 п.п. уменьшилась доля тех, кто ведущую роль в этом отводит государству.

57% опрошенных поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса и "олигархов". 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком. Год назад поддержку сдерживанию цен и тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса разделяли еще больше респондентов – 64%.

Социологи отмечают, что уровень патерналистских ожиданий среди граждан Украины за последние десятилетия снизился. Меньше стало тех, кто считает, что государство должно непосредственно отвечать за обеспечение уровня жизни граждан, обеспечение жильем, качественным образованием. Однако большинство опрошенных все же возлагают на государство ответственность за обеспечение граждан.

С одной стороны, во взглядах украинцев отражается растущее осознание необходимости развития собственной социально-экономической инициативы, а с другой – страх перед социальными рисками. Именно поэтому большие надежды на государственную помощь возлагают социально незащищенные слои (неработающие, те, кто работает на временной основе, те у кого уменьшилась заработная плата во время эпидемии коронавируса).

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, подавляющая часть (77%) украинцев убеждены, что решение о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме.

71% украинцев считают, что коронавирус создан искусственно, 19% думают, что он возник естественным путем. Среди тех, кто называет вирус искусственно созданным, большинство считает, что его создали целью уменьшения количества населения (40%). О научном эксперименте думает 31%, о бактериологическом оружии – 27%. Еще 16% говорят о цели заработка на вакцине.