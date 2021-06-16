Тільки 15% українців виступають проти втручання держави в ціни і тарифи, — опитування

Соціологи зазначають, що в цілому рівень надії українців на державу повільно, але знижується.

Майже третина (32%) респондентів дали позитивну відповідь на запитання "Чи є важливим для успішного розвитку України зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси?", негативну — 38%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова за фінансової підтримки "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" 21-26 травня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Аналогічні цифри у 2005 році були 41% і 27% відповідно.

Оцінюючи нинішній рівень втручання держави в бізнес, 26% опитаних вважають його недостатнім, 23% — оптимальним, 17% — надмірним (при 34% тих, хто не визначився). Порівняно з 2020 роком зросла на 7 п.п. частка тих, хто вважає цей вплив оптимальним, і на 8 п.п. зменшилася частка тих, хто вважає вплив надмірним.

Відповідаючи на запитання "У розвитку української економіки ключову роль має відігравати держава або активізація і стимулювання приватної ініціативи?" найчастіше (57%) відповідали, що "і те, і інше однаково", 21% опитаних відповідають, що ключову роль має відігравати держава, а 14% — активізація і стимулювання приватної ініціативи. Порівняно з 2020 роком на 8% зросла частка тих, хто вважає, що держава й активізація і стимулювання приватної ініціативи повинні відігравати однакову роль у розвитку економіки, і на 5,5 п.п. зменшилася частка тих, хто провідну роль у цьому відводить державі.

57% опитаних підтримують заборону споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу й "олігархів". 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком. Рік тому підтримку стримування цін і тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу поділяли ще більше респондентів — 64%.

Соціологи зазначають, що рівень патерналістських очікувань серед громадян України за останні десятиліття знизився. Менше стало тих, хто вважає, що держава повинна безпосередньо відповідати за забезпечення рівня життя громадян, забезпечення житлом, якісною освітою. Однак, більшість опитаних усе ж покладають на державу відповідальність за забезпечення громадян.

З одного боку, у поглядах українців відбивається зростання усвідомлення необхідності розвитку власної соціально-економічної ініціативи, а з іншого — страх перед соціальними ризиками. Саме тому великі надії на державну допомогу покладають соціально незахищені верстви (ті, хто не працює, ті, хто працює на тимчасовій основі, ті, у кого зменшилася заробітна плата під час епідемії коронавірусу).

Дослідження проведено методом інтервʼю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 осіб у віці від 18 років у всіх регіонах України за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, переважна частина (77%) українців переконані, що рішення про введення в країні ринку землі сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі.

71% українців вважають, що коронавірус створений штучно, 19% думають, що він виник природним шляхом. Серед тих, хто називає вірус штучно створеним, більшість вважає, що його створили з метою зменшення кількості населення (40%). Про науковий експеримент думає 31%, про бактеріологічну зброю — 27%. Ще 16% говорять про мету заробітку на вакцині.