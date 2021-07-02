Украина с июля значительно увеличила закачку газа в хранилища

По словам главы ОГТСУ, больше всего газа сейчас поступает из Венгрии, а меньше всего – из Польши.

Согласно данным "Укртрангаза", 1 июля в подземные хранилища (ПХГ) закачано 34,16 млн куб. м газа. В июне в среднем за сутки закачивалось 19,1 млн куб. м.

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Сохранение таких темпов закачки на протяжении июля позволит накопить в хранилищах 17,3 млрд куб. м.

Украина с 1 июля существенно нарастила импорт газа, что и позволило увеличить объемы его закачки в ПХГ. Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, 91% газа поступает из Венгрии, 7% – из Словакии, 2% – из Польши.

За сутки 1 июля импортировано 15,8 млн куб. м газа, среднесуточный импорт в июне составлял около 3 млн куб. м.

Напомним, Кабинет министров в июне поставил задачу иметь на середину октября газа в ПХГ не менее 17 млрд куб. м. Считается, что такой уровень запасов достаточен для спокойного прохождения отопительного сезона, если не будет чрезвычайно сильных и длительных морозов.

По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чистый импорт природного газа в Украину в 2020 году составил 9,2 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м. В том числе "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд куб. м против 6,79 млрд куб. м – в 2019 году. В прошлом году импортировалось газа мало потому, что в 2019 году создали его рекордные запасы (28,4 млрд куб. м), которые за теплую зиму были мало израсходованы.

Общее потребление газа в Украине в 2020 году составило 29,84 млрд куб. м, что на 5,5% больше, чем в 2019 году.