Україна з липня значно збільшила закачування газу в сховища

За словами глави ОГТСУ, найбільше газу зараз надходить з Угорщини, а найменше — з Польщі.

Згідно даним "Укртрангазу", 1 липня в підземні сховища (ПСГ) закачано 34,16 млн куб. м газу. У червні в середньому за добу закачували 19,1 млн куб. м.

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Збереження таких темпів закачування протягом липня дозволить накопичити в сховищах 17,3 млрд куб. м.

Україна з 1 липня істотно наростила імпорт газу, що і дозволило збільшити обсяги його закачування в ПСГ. Про це повідомив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, 91% газу надходить з Угорщини, 7% — зі Словаччини, 2% — з Польщі.

На добу 1 липня імпортовано 15,8 млн куб. м газу, середньодобовий імпорт у червні становив близько 3 млн куб. м.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у червні поставив завдання мати на середину жовтня газу в ПСГ не менше 17 млрд куб. м. Вважається, що такий рівень запасів достатній для спокійного проходження опалювального сезону, якщо не буде надзвичайно сильних і тривалих морозів.

За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), чистий імпорт природного газу в Україну у 2020 році склав 9,2 млрд куб. м, що на 20% менше, ніж у 2019-му. Зокрема "Нафтогаз України" у 2020 році імпортував всього 0,57 млрд куб. м проти 6,79 млрд куб. м — у 2019 році. У минулому році імпортувалося газу мало тому, що у 2019 році створили його рекордні запаси (28,4 млрд куб. М), які за теплу зиму були мало витрачені.

Загальне споживання газу в Україні у 2020 році склало 29,84 млрд куб. м, що на 5,5% більше, ніж у 2019 році.