Бизнес согласился платить за аренду вокзалов на 47% больше, чем ожидалось, – УЗ

От аренды площадей на трех вокзалах УЗ будет получать 108 тыс. грн в месяц.

"Укрзализныця" (УЗ) провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" первые аукционы по аренде коммерческих площадей вокзалов. Были выставлены 18 лотов (объектов) с общей стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн.

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В ходе некоторых торгов начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн, то есть она выросла на 47%.

"Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах "Укрзализныци" и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров", — считает и.о. главы УЗ Иван Юрик.

Для аренды были предложены коммерческие площади вокзалов станций "Днепр-Главный", "Запорожье-1" и "Хмельницкий".

Победители торгов планируют разместить там банкоматы, платежные терминалы, вендинговые и кофейные автоматы, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи алкоголя и сигарет).

Напомним, в течение лета УЗ намерена передать в долгосрочную аренду 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов. От этой аренды компания планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн. "Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м", – пояснил Юрик.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева в продаже был замечен российский журнал "Дилетант", в котором на карте России можно увидеть и оккупированный Крым.