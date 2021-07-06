Бізнес погодився платити за оренду вокзалів на 47% більше, ніж очікувалося, — УЗ

Від оренди площ на трьох вокзалах УЗ отримуватиме 108 тис. грн на місяць.

"Укрзалізниця" (УЗ) провела в електронній системі "Prozorro.Продажі" перші аукціони з оренди комерційних площ вокзалів. Були виставлені 18 лотів (обʼєктів) із загальною стартовою місячною орендною платою 73,4 тис. грн.

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У процесі деяких торгів початкова вартість збільшилася в кілька разів і в цілому склала 108,2 тис. грн, тобто вона зросла на 47%.

"Це свідчить про зацікавленість бізнесу працювати на вокзалах "Укрзалізниці" і разом із нами робити їх більш сучасними і комфортними для пасажирів", — вважає в. о. глави УЗ Іван Юрик.

Для оренди були запропоновані комерційні площі вокзалів станцій "Дніпро-Головний", "Запоріжжя-1" і "Хмельницький".

Переможці торгів планують розмістити там банкомати, платіжні термінали, вендингові та кавові автомати, обʼєкти торгівлі продовольчими товарами (з правом і без права продажу алкоголю і сигарет).

Нагадаємо, протягом літа УЗ має намір передати в довгострокову оренду 41,5 тис. кв. м площ 24 вокзалів. Від цієї оренди компанія планує отримувати на місяць не менше 8,4 млн грн. "Більшість цих площ нам уже роками не приносили прибутку. До сих пір максимальний обсяг орендних площ по всіх вокзалах становив трохи більше 9,5 тис. кв. м", — пояснив Юрик.

На Центральному залізничному вокзалі Києва в продажу був помічений російський журнал "Дилетант", в якому на карті Росії можна побачити й окупований Крим.