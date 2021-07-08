Министр экономики Украины предложил выращивать кукурузу в Чернобыльской зоне

По мнению Алексея Любченко, растение можно будет перерабатывать в биогаз, а из него производить электроэнергию.

Земли в Чернобыльской зоне, пустующие после аварии на Чернобыльской АЭС, можно использовать для выращивания растительных культур, к примеру, кукурузы с тем, чтобы перерабатывать ее в биотопливо.

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Такое мнение на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе озвучил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, передает НВ бизнес.

Чиновник убежден в том, что у Украины есть "огромный энергетический потенциал".

"Украина имеет Чернобыльскую зону, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество", – отметил Любченко.

При этом, он считает, что данное предложение гораздо эффективнее установки солнечных панелей.

"Такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавочной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне неэффективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", – добавил министр.

Напомним, 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Украине запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до октября 2021 года.

Также сообщалось, что Кабмин сохранил до 1 августа действующие тарифы на электроэнергию для населения.

Отметим, средневзвешенный "зеленый" тариф в Украине в 2021 году составит 382,12 грн/МВт*ч и будет на 4,5% ниже, чем в 2020 году.