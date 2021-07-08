Міністр економіки України запропонував вирощувати кукурудзу в Чорнобильській зоні

На думку Олексія Любченка, рослину можна буде переробляти в біогаз, а з нього виробляти електроенергію.

Землі в Чорнобильській зоні, порожні після аварії на Чорнобильській АЕС, можна використовувати для вирощування рослинних культур, наприклад, кукурудзи, щоб переробляти її в біопаливо.

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Таку думку на четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі озвучив перший віцепремʼєр-міністр економіки Олексій Любченко, передає НВ бізнес.

Чиновник переконаний у тому, що в України є "величезний енергетичний потенціал".

"Україна має Чорнобильську зону, де не використовується величезна кількість земель. Там можна вирощувати кукурудзу, потім її переробляти в біогаз, з біогазу виробляти електрику", — зазначив Любченко.

При цьому, він вважає, що ця пропозиція набагато ефективніша установки сонячних панелей.

"Така складна потрійна переробка, яка додає додаткової вартості набагато більше, ніж якщо просто поставити сонячну панель, яка є вкрай неефективною для виконання функцій енергетичної безпеки держави", — додав міністр.

Нагадаємо, 26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг в Україні заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до жовтня 2021 року.

Також повідомлялося, що Кабмін зберіг до 1 серпня чинні тарифи на електроенергію для населення.

Зазначимо, середньозважений "зелений" тариф в Україні у 2021 році складе 382,12 грн/МВт*год і буде на 4,5% нижчим, ніж у 2020 році.