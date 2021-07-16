"Укртранснафта" опровергла заявление россиян о контрабанде нефти в Украину

"Подозреваемая" партия нефти не была оформлена в Украине как импорт и была отправлена транзитом в Беларусь.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ 15 июля сообщила о выявленной контрабанде 80 тыс. тонн нефти в Украину.

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"Укртранснафта" заявила, что она приняла танкер ALTAI с 80 тыс. тонн нефти на Морском нефтяном терминале "Южный" в марте 2020 года. Загрузка этой нефти состоялась в российском порту Новороссийска, но страной ее происхождения является Казахстан.

В компании отметили, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была отправлена транзитом в Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с компанией BNK (UK) Limited (Великобритания). Об этом говорится в комментарии компании агентству "Интерфакс-Украина".

Всего в 2020 году в рамках договора с BNK (UK) Limited, "Укртранснафта" поставила в Беларусь около 800 тыс. тонн нефти.

Отметим, что в сообщении ФТС говорится, что капитан танкера заявил в Новороссийске, что пунктом его назначения является порт Аугуста (Италия).

В РФ с 2018 года запрещен экспорт сырой нефти в Украину.

Напомним, СБУ перекрыла два международных канала нелегальных поставок в Украину техники известных брендов. Подозреваемые пытались провезти через таможенный пост в аэропорту "Борисполь" партию изделий Apple стоимостью более 30 млн грн.

На Волыни СБУ прекратила деятельность межрегиональной группы. Ее участники нелегально переправляли через границу на вертолете сигареты на сумму до $30 тысяч в день.