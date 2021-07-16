"Укртранснафта" спростувала заяву росіян про контрабанду нафти в Україну

"Підозрювана" партія нафти не була оформлена в Україні як імпорт і була відправлена транзитом до Білорусі.

Федеральна митна служба (ФМС) РФ 15 липня повідомила про виявлену контрабанду 80 тис. тонн нафти в Україні.

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"Укртранснафта" заявила, що вона прийняла танкер ALTAI з 80 тис. тонн нафти на Морському нафтовому терміналі "Південний" у березні 2020 року. Завантаження цієї нафти відбулося в російському порту Новоросійська, але країною її походження є Казахстан.

У компанії зазначили, що зазначена нафта на територію України не імпортувалася, а була відправлена транзитом до Білорусі на Мозирський НПЗ у рамках договору "Укртранснафти" з компанією BNK (UK) Limited (Великобританія). Про це йдеться в коментарі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Усього у 2020 році в рамках договору з BNK (UK) Limited, "Укртранснафта" поставила до Білорусі близько 800 тис. тонн нафти.

Зазначимо, що в повідомленні ФМС кажуть, що капітан танкера заявив у Новоросійську, що пунктом його призначення є порт Аугуста (Італія).

У РФ з 2018 року заборонений експорт сирої нафти в Україну.

Нагадаємо, СБУ перекрила два міжнародні канали нелегальних постачань в Україну техніки відомих брендів. Підозрювані намагалися провезти через митний пост в аеропорту "Бориспіль" партію виробів Apple вартістю понад 30 млн грн.

На Волині СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи. Її учасники нелегально переправляли через кордон на вертольоті сигарети на суму до $ 30 тисяч на день.