К автоматическому аресту счетов клиентов готовы 10 банков, еще 40 – готовятся: список
К системе ареста счетов должников уже присоединились популярные банки, такие как Приватбанк, Монобанк и Райффайзен.
По данным Государственной исполнительной службы, по состоянию на 23 июня к автоматической системе арестов счетов должников исполнительного производства Минюста подключены 10 банков из 73 действующих в Украине. Такие данные приводит издание "Страна".
К автоматической системе ареста счетов должников подключены такие банки:
- ТАСкомбанк;
- Приватбанк;
- Универсалбанк (Монобанк);
- "Окси Банк";
- "Банк Восток";
- Индустриалбанк;
- ПроКредит Банк;
- банк "Львов";
- "Райффайзен банк";
- Кредобанк.
В тестовом режиме к автоматической системе ареста счетов должников подключены такие банки:
- "ОТП Банк";
- Ощадбанк;
- "Земельный капитал";
- "Скай";
- "Идея Банк";
- "Банк инвестиций и сбережений";
- "Авангард";
- "Агропросперис Банк";
- "Айбокс Банк";
- Аккордбанк;
- "Альфа-Банк";
- "Банк Альянс";
- "Аркада";
- "БТА Банк";
- "Глобус";
- "Грант";
- "Конкорд";
- Кредобанк;
- "Мисто Банк";
- Мегабанк;
- "Мотор-Банк";
- "МТБ Банк";
- "Пивденный";
- "Поликомбанк";
- "Портал";
- ПУМБ;
- Радабанк;
- "Райффайзен банк";
- Сбербанк;
- "Украинский капитал";
- Укргазбанк;
- УкрСиббанк;
- "Форвард";
- "Юнекс Банк";
- "Банк ¾";
- "Европейский промышленный банк";
- "Коммерческий индустриальный банк";
- "Вест Файненс энд Кредит Банк";
- Метабанк;
- "Пиреус Банк МКБ".
Отметим, что некоторые банки из второго списка входят и в первый. Также в список попали проблемные банки "Аркада" и "Мисто Банк", которые сейчас находятся в процессе ликвидации.
Что для клиента означает подключение банка к автоматической системе арестов счетов должников
Счета клиентов в банках, подключенных к автоматической системе могут очень быстро найти и арестовать. Раньше для этого требовалось направлять письменные запросы, вести переписку с помощью заказных писем с каждым банком. Сейчас же достаточно ввести имя человека и его данные (паспорт, налоговый код), и можно сразу узнать, в каких банках и сколько у него денег на счетах. После чего может произойти арест денег и принудительное списание.
Арестовывать счета должников имеют право судебные исполнители (государственные и частные), которые исполняют судебные решения.
Они могут арестовать сумму, которая указана в постановлении суда по проигранному судебному иску + текущие расходы исполнителя (не более 10% суммы иска).
Долг может быть любым: кредитный, алименты, оплата коммунальных услуг и др.
Без постановления суда арестовать и изъять деньги нельзя.
Однако, например, поставщики коммунальных услуг готовятся максимально ускорить этот процесс. Как сообщают СМИ, они готовятся массово подавать иски против своих должников и уже договариваются с частными исполнителями об активном взыскании средств после решения суда.
После решения суда человеку дается 30 дней на его добровольное исполнение. Если нет, то запускается процесс взыскания с использованием автоматической системы.
Напомним, Минюст издал приказ о внедрении автоматизации при аресте счетов должников 22 марта. Документ вступил в силу 6 апреля, для реализации его положений госпредприятию "Национальные информационные системы" и Департаменту государственной исполнительной службы Минюста дали три месяца.
Официально система начала работу 6 июля этого года, после вступления в силу соответствующего постановления НБУ.
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