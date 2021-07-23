К автоматическому аресту счетов клиентов готовы 10 банков, еще 40 – готовятся: список

К системе ареста счетов должников уже присоединились популярные банки, такие как Приватбанк, Монобанк и Райффайзен.

По данным Государственной исполнительной службы, по состоянию на 23 июня к автоматической системе арестов счетов должников исполнительного производства Минюста подключены 10 банков из 73 действующих в Украине. Такие данные приводит издание "Страна".

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К автоматической системе ареста счетов должников подключены такие банки:

ТАСкомбанк;

Приватбанк;

Универсалбанк (Монобанк);

"Окси Банк";

"Банк Восток";

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк;

банк "Львов";

"Райффайзен банк";

Кредобанк.

В тестовом режиме к автоматической системе ареста счетов должников подключены такие банки:

"ОТП Банк";

Ощадбанк;

"Земельный капитал";

"Скай";

"Идея Банк";

"Банк инвестиций и сбережений";

"Авангард";

"Агропросперис Банк";

"Айбокс Банк";

Аккордбанк;

"Альфа-Банк";

"Банк Альянс";

"Аркада";

"БТА Банк";

"Глобус";

"Грант";

"Конкорд";

Кредобанк;

"Мисто Банк";

Мегабанк;

"Мотор-Банк";

"МТБ Банк";

"Пивденный";

"Поликомбанк";

"Портал";

ПУМБ;

Радабанк;

"Райффайзен банк";

Сбербанк;

"Украинский капитал";

Укргазбанк;

УкрСиббанк;

"Форвард";

"Юнекс Банк";

"Банк ¾";

"Европейский промышленный банк";

"Коммерческий индустриальный банк";

"Вест Файненс энд Кредит Банк";

Метабанк;

"Пиреус Банк МКБ".

Отметим, что некоторые банки из второго списка входят и в первый. Также в список попали проблемные банки "Аркада" и "Мисто Банк", которые сейчас находятся в процессе ликвидации.

Что для клиента означает подключение банка к автоматической системе арестов счетов должников

Счета клиентов в банках, подключенных к автоматической системе могут очень быстро найти и арестовать. Раньше для этого требовалось направлять письменные запросы, вести переписку с помощью заказных писем с каждым банком. Сейчас же достаточно ввести имя человека и его данные (паспорт, налоговый код), и можно сразу узнать, в каких банках и сколько у него денег на счетах. После чего может произойти арест денег и принудительное списание.

Арестовывать счета должников имеют право судебные исполнители (государственные и частные), которые исполняют судебные решения.

Они могут арестовать сумму, которая указана в постановлении суда по проигранному судебному иску + текущие расходы исполнителя (не более 10% суммы иска).

Долг может быть любым: кредитный, алименты, оплата коммунальных услуг и др.

Без постановления суда арестовать и изъять деньги нельзя.

Однако, например, поставщики коммунальных услуг готовятся максимально ускорить этот процесс. Как сообщают СМИ, они готовятся массово подавать иски против своих должников и уже договариваются с частными исполнителями об активном взыскании средств после решения суда.

После решения суда человеку дается 30 дней на его добровольное исполнение. Если нет, то запускается процесс взыскания с использованием автоматической системы.

Напомним, Минюст издал приказ о внедрении автоматизации при аресте счетов должников 22 марта. Документ вступил в силу 6 апреля, для реализации его положений госпредприятию "Национальные информационные системы" и Департаменту государственной исполнительной службы Минюста дали три месяца.

Официально система начала работу 6 июля этого года, после вступления в силу соответствующего постановления НБУ.

В марте Госстат сообщал, что тарифы на коммунальные услуги за год выросли на 30%.

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