Разделы
Материалы
Экономика

К автоматическому аресту счетов клиентов готовы 10 банков, еще 40 – готовятся: список

80
автоматический арест счетов должников,
Офис "Центр исполнения решений" в Днепре

К системе ареста счетов должников уже присоединились популярные банки, такие как Приватбанк, Монобанк и Райффайзен.

По данным Государственной исполнительной службы, по состоянию на 23 июня к автоматической системе арестов счетов должников исполнительного производства Минюста подключены 10 банков из 73 действующих в Украине. Такие данные приводит издание "Страна".

К автоматической системе ареста счетов должников подключены такие банки:

  • ТАСкомбанк;
  • Приватбанк;
  • Универсалбанк (Монобанк);
  • "Окси Банк";
  • "Банк Восток";
  • Индустриалбанк;
  • ПроКредит Банк;
  • банк "Львов";
  • "Райффайзен банк";
  • Кредобанк.

В тестовом режиме к автоматической системе ареста счетов должников подключены такие банки:

  • "ОТП Банк";
  • Ощадбанк;
  • "Земельный капитал";
  •  "Скай";
  •  "Идея Банк";
  •  "Банк инвестиций и сбережений";
  •  "Авангард";
  •  "Агропросперис Банк";
  •  "Айбокс Банк";
  •  Аккордбанк;
  •  "Альфа-Банк";
  •  "Банк Альянс";
  •  "Аркада";
  • "БТА Банк";
  •  "Глобус";
  •  "Грант";
  •  "Конкорд";
  •  Кредобанк;
  •  "Мисто Банк";
  •  Мегабанк;
  •  "Мотор-Банк";
  •  "МТБ Банк";
  •  "Пивденный";
  •  "Поликомбанк";
  •  "Портал";
  •  ПУМБ;
  •  Радабанк;
  •  "Райффайзен банк";
  •  Сбербанк;
  •  "Украинский капитал";
  •  Укргазбанк;
  •  УкрСиббанк;
  •  "Форвард";
  •  "Юнекс Банк";
  •  "Банк ¾";
  •  "Европейский промышленный банк";
  •  "Коммерческий индустриальный банк";
  •  "Вест Файненс энд Кредит Банк";
  •  Метабанк;
  •  "Пиреус Банк МКБ".

Отметим, что некоторые банки из второго списка входят и в первый. Также в список попали проблемные банки "Аркада" и "Мисто Банк", которые сейчас находятся в процессе ликвидации.

Что для клиента означает подключение банка к автоматической системе арестов счетов должников

Счета клиентов в банках, подключенных к автоматической системе могут очень быстро найти и арестовать. Раньше для этого требовалось направлять письменные запросы, вести переписку с помощью заказных писем с каждым банком. Сейчас же достаточно ввести имя человека и его данные (паспорт, налоговый код), и можно сразу узнать, в каких банках и сколько у него денег на счетах. После чего может произойти арест денег и принудительное списание.

Арестовывать счета должников имеют право судебные исполнители (государственные и частные), которые исполняют судебные решения. 

Они могут арестовать сумму, которая указана в постановлении суда по проигранному судебному иску + текущие расходы исполнителя (не более 10% суммы иска). 

Долг может быть любым: кредитный, алименты, оплата коммунальных услуг и др.

Без постановления суда арестовать и изъять деньги нельзя. 

Однако, например, поставщики коммунальных услуг готовятся максимально ускорить этот процесс. Как сообщают СМИ, они готовятся массово подавать иски против своих должников и уже договариваются с частными исполнителями об активном взыскании средств после решения суда. 

После решения суда человеку дается 30 дней на его добровольное исполнение. Если нет, то запускается процесс взыскания с использованием автоматической системы.

Напомним, Минюст издал приказ о внедрении автоматизации при аресте счетов должников 22 марта. Документ вступил в силу 6 апреля, для реализации его положений госпредприятию "Национальные информационные системы" и Департаменту государственной исполнительной службы Минюста дали три месяца.

Официально система начала работу 6 июля этого года, после вступления в силу соответствующего постановления НБУ.

В марте Госстат сообщал, что тарифы на коммунальные услуги за год выросли на 30%.

Фокус рассказывал, что жителю Киева пришла платежка за отопление с долгом в 150 тысяч грн.