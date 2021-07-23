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До автоматичного арешту рахунків клієнтів готові 10 банків, ще 40 — готуються: список

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автоматичний арешт рахунків боржників,
Офіс "Центр виконання рішень" у Дніпрі

До системи арешту рахунків боржників кже приєдналися популярні банки, такі як Приватбанк, Монобанк і Райффайзен.

За даними Державної виконавчої служби, станом на 23 червня до автоматичної системи арештів рахунків боржників виконавчого провадження Мінʼюсту підключені 10 банків із 73 у дії в Україні. Такі дані наводить видання "Страна".

До автоматичної системи арешту рахунків боржників підключені такі банки:

  • ТАСкомбанк;
  • Приватбанк;
  • Універсалбанк (Монобанк);
  • "Оксі Банк";
  • "Банк Восток";
  • Індустріалбанк;
  • ПроКредит Банк;
  • банк "Львів";
  • "Райффайзен банк";
  • Кредобанк.

У тестовому режимі до автоматичної системи арешту рахунків боржників підключені такі банки:

  • "ОТП Банк";
  • Ощадбанк;
  • "Земельний капітал";
  • "Скай";
  • "Ідея Банк";
  • "Банк інвестицій та заощаджень";
  • "Авангард";
  • "Агропросперіс Банк";
  • "Айбокс Банк";
  • Акордбанк;
  • "Альфа Банк";
  • "Банк Альянс";
  • "Аркада";
  • "БТА Банк";
  • "Глобус";
  • "Грант";
  • "Конкорд";
  • Кредобанк;
  • "Місто Банк";
  • Мегабанк;
  • "Мотор-Банк";
  • "МТБ Банк";
  • "Південний";
  • "Полікомбанк";
  • "Портал";
  • ПУМБ;
  • Радабанк;
  • "Райффайзен банк";
  • Сбербанк;
  • "Український капітал";
  • Укргазбанк;
  • УкрСиббанк;
  • "Форвард";
  • "Юнекс Банк";
  • "Банк ¾";
  • "Європейський промисловий банк";
  • "Комерційний індустріальний банк";
  • "Вест Файненс енд Кредит Банк";
  • Метабанк;
  • "Піреус Банк МКБ".

Зазначимо, що деякі банки з другого списку входять і в перший. Також до списку потрапили проблемні банки "Аркада" і "Місто Банк", які зараз знаходяться в процесі ліквідації.

Що для клієнта означає підключення банку до автоматичної системи арештів рахунків боржників

Рахунки клієнтів у банках, підключених до автоматичної системи можуть дуже швидко знайти і заарештувати. Раніше для цього було потрібно надсилати письмові запити, вести переписку за допомогою рекомендованих листів із кожним банком. Зараз же достатньо ввести імʼя людини і її дані (паспорт, податковий код), і можна відразу дізнатися, в яких банках і скільки в нього грошей на рахунках. Після чого може статися арешт грошей і примусове списування.

Арештовувати рахунки боржників мають право судові виконавці (державні та приватні), які виконують судові рішення.

Вони можуть заарештувати суму, яка вказана в постанові суду за програний судовий позов + поточні витрати виконавця (не більше 10% суми позову).

Борг може бути будь-яким: кредитний, аліменти, оплата комунальних послуг тощо.

Без постанови суду заарештувати і вилучити гроші не можна.

Однак, наприклад, постачальники комунальних послуг готуються максимально прискорити цей процес. Як повідомляють ЗМІ, вони готуються масово подавати позови проти своїх боржників і вже домовляються з приватними виконавцями про активне стягнення коштів після рішення суду.

Після рішення суду людині дається 30 днів на його добровільне виконання. Якщо ні, то запускається процес стягнення з використанням автоматичної системи.

Нагадаємо, Мінʼюст видав наказ про впровадження автоматизації при арешті рахунків боржників 22 березня. Документ набув чинності 6 квітня, для реалізації його положень держпідприємству "Національні інформаційні системи" і Департаменту державної виконавчої служби Мінʼюсту дали три місяці.

Офіційно система почала роботу 6 липня цього року, після набрання чинності відповідної постанови НБУ.

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