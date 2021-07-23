До автоматичного арешту рахунків клієнтів готові 10 банків, ще 40 — готуються: список

До системи арешту рахунків боржників кже приєдналися популярні банки, такі як Приватбанк, Монобанк і Райффайзен.

За даними Державної виконавчої служби, станом на 23 червня до автоматичної системи арештів рахунків боржників виконавчого провадження Мінʼюсту підключені 10 банків із 73 у дії в Україні. Такі дані наводить видання "Страна".

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До автоматичної системи арешту рахунків боржників підключені такі банки:

ТАСкомбанк;

Приватбанк;

Універсалбанк (Монобанк);

"Оксі Банк";

"Банк Восток";

Індустріалбанк;

ПроКредит Банк;

банк "Львів";

"Райффайзен банк";

Кредобанк.

У тестовому режимі до автоматичної системи арешту рахунків боржників підключені такі банки:

"ОТП Банк";

Ощадбанк;

"Земельний капітал";

"Скай";

"Ідея Банк";

"Банк інвестицій та заощаджень";

"Авангард";

"Агропросперіс Банк";

"Айбокс Банк";

Акордбанк;

"Альфа Банк";

"Банк Альянс";

"Аркада";

"БТА Банк";

"Глобус";

"Грант";

"Конкорд";

Кредобанк;

"Місто Банк";

Мегабанк;

"Мотор-Банк";

"МТБ Банк";

"Південний";

"Полікомбанк";

"Портал";

ПУМБ;

Радабанк;

"Райффайзен банк";

Сбербанк;

"Український капітал";

Укргазбанк;

УкрСиббанк;

"Форвард";

"Юнекс Банк";

"Банк ¾";

"Європейський промисловий банк";

"Комерційний індустріальний банк";

"Вест Файненс енд Кредит Банк";

Метабанк;

"Піреус Банк МКБ".

Зазначимо, що деякі банки з другого списку входять і в перший. Також до списку потрапили проблемні банки "Аркада" і "Місто Банк", які зараз знаходяться в процесі ліквідації.

Що для клієнта означає підключення банку до автоматичної системи арештів рахунків боржників

Рахунки клієнтів у банках, підключених до автоматичної системи можуть дуже швидко знайти і заарештувати. Раніше для цього було потрібно надсилати письмові запити, вести переписку за допомогою рекомендованих листів із кожним банком. Зараз же достатньо ввести імʼя людини і її дані (паспорт, податковий код), і можна відразу дізнатися, в яких банках і скільки в нього грошей на рахунках. Після чого може статися арешт грошей і примусове списування.

Арештовувати рахунки боржників мають право судові виконавці (державні та приватні), які виконують судові рішення.

Вони можуть заарештувати суму, яка вказана в постанові суду за програний судовий позов + поточні витрати виконавця (не більше 10% суми позову).

Борг може бути будь-яким: кредитний, аліменти, оплата комунальних послуг тощо.

Без постанови суду заарештувати і вилучити гроші не можна.

Однак, наприклад, постачальники комунальних послуг готуються максимально прискорити цей процес. Як повідомляють ЗМІ, вони готуються масово подавати позови проти своїх боржників і вже домовляються з приватними виконавцями про активне стягнення коштів після рішення суду.

Після рішення суду людині дається 30 днів на його добровільне виконання. Якщо ні, то запускається процес стягнення з використанням автоматичної системи.

Нагадаємо, Мінʼюст видав наказ про впровадження автоматизації при арешті рахунків боржників 22 березня. Документ набув чинності 6 квітня, для реалізації його положень держпідприємству "Національні інформаційні системи" і Департаменту державної виконавчої служби Мінʼюсту дали три місяці.

Офіційно система почала роботу 6 липня цього року, після набрання чинності відповідної постанови НБУ.

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