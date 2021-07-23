До автоматичного арешту рахунків клієнтів готові 10 банків, ще 40 — готуються: список
До системи арешту рахунків боржників кже приєдналися популярні банки, такі як Приватбанк, Монобанк і Райффайзен.
За даними Державної виконавчої служби, станом на 23 червня до автоматичної системи арештів рахунків боржників виконавчого провадження Мінʼюсту підключені 10 банків із 73 у дії в Україні. Такі дані наводить видання "Страна".
До автоматичної системи арешту рахунків боржників підключені такі банки:
- ТАСкомбанк;
- Приватбанк;
- Універсалбанк (Монобанк);
- "Оксі Банк";
- "Банк Восток";
- Індустріалбанк;
- ПроКредит Банк;
- банк "Львів";
- "Райффайзен банк";
- Кредобанк.
У тестовому режимі до автоматичної системи арешту рахунків боржників підключені такі банки:
- "ОТП Банк";
- Ощадбанк;
- "Земельний капітал";
- "Скай";
- "Ідея Банк";
- "Банк інвестицій та заощаджень";
- "Авангард";
- "Агропросперіс Банк";
- "Айбокс Банк";
- Акордбанк;
- "Альфа Банк";
- "Банк Альянс";
- "Аркада";
- "БТА Банк";
- "Глобус";
- "Грант";
- "Конкорд";
- Кредобанк;
- "Місто Банк";
- Мегабанк;
- "Мотор-Банк";
- "МТБ Банк";
- "Південний";
- "Полікомбанк";
- "Портал";
- ПУМБ;
- Радабанк;
- "Райффайзен банк";
- Сбербанк;
- "Український капітал";
- Укргазбанк;
- УкрСиббанк;
- "Форвард";
- "Юнекс Банк";
- "Банк ¾";
- "Європейський промисловий банк";
- "Комерційний індустріальний банк";
- "Вест Файненс енд Кредит Банк";
- Метабанк;
- "Піреус Банк МКБ".
Зазначимо, що деякі банки з другого списку входять і в перший. Також до списку потрапили проблемні банки "Аркада" і "Місто Банк", які зараз знаходяться в процесі ліквідації.
Що для клієнта означає підключення банку до автоматичної системи арештів рахунків боржників
Рахунки клієнтів у банках, підключених до автоматичної системи можуть дуже швидко знайти і заарештувати. Раніше для цього було потрібно надсилати письмові запити, вести переписку за допомогою рекомендованих листів із кожним банком. Зараз же достатньо ввести імʼя людини і її дані (паспорт, податковий код), і можна відразу дізнатися, в яких банках і скільки в нього грошей на рахунках. Після чого може статися арешт грошей і примусове списування.
Арештовувати рахунки боржників мають право судові виконавці (державні та приватні), які виконують судові рішення.
Вони можуть заарештувати суму, яка вказана в постанові суду за програний судовий позов + поточні витрати виконавця (не більше 10% суми позову).
Борг може бути будь-яким: кредитний, аліменти, оплата комунальних послуг тощо.
Без постанови суду заарештувати і вилучити гроші не можна.
Однак, наприклад, постачальники комунальних послуг готуються максимально прискорити цей процес. Як повідомляють ЗМІ, вони готуються масово подавати позови проти своїх боржників і вже домовляються з приватними виконавцями про активне стягнення коштів після рішення суду.
Після рішення суду людині дається 30 днів на його добровільне виконання. Якщо ні, то запускається процес стягнення з використанням автоматичної системи.
Нагадаємо, Мінʼюст видав наказ про впровадження автоматизації при арешті рахунків боржників 22 березня. Документ набув чинності 6 квітня, для реалізації його положень держпідприємству "Національні інформаційні системи" і Департаменту державної виконавчої служби Мінʼюсту дали три місяці.
Офіційно система почала роботу 6 липня цього року, після набрання чинності відповідної постанови НБУ.
У березні Держстат повідомляв, що тарифи на комунальні послуги за рік зросли на 30%.
Фокус розповідав, що жителю Києва прийшла платіжка за опалення з боргом 150 тисяч грн.