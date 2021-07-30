B2B Master-2021: Прорыв года в управлении и продажах. Итоги Битвы Лучших Тренеров

9 июля 2021 года в Киеве состоялась XI Международная бизнес-встреча в формате Битвы лучших тренеров "B2B Master-2021: Прорыв года в управлении и продажах"

Как будут работать компании будущего? Что обеспечит им продажи и квалифицированных продавцов? Об этом на Международной деловой встрече говорили ведущие специалисты в области менеджмента и продаж. В мероприятии приняли участие более 100 генеральных директоров, владельцев, менеджеров по продажам, коммерческих директоров, менеджеров по маркетингу, HR-специалистов и др. Организатор конференции B2B Медиа Группа TradeMasterGroup.

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Партнеры конференции:

IТ-Телеком Партнер — ООО "Фонет"

Консалтинг Партнер – 4Сервис группа

Экспертный Партнер – Евгений Тепляков

Партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд

Полиграфический Партнер – Бумажный змей

Экспертный Партнер – Expert Partner

Экспертный Партнер – Бизнес-психологи Украины

Экспертный Партнер – Getmanchuk Group

Модератором и инициатором мероприятия выступила Татьяна Ильенко, коуч управленцев PCC ICF, основатель TradeMasterGroup и Клуба Эффективных коучей Youcoach.

Константин Лиорек, открыл серию выступлений, в которых рассказал о "Путешествии длинною в жизнь. Как жить и работать без границ". Спикер поделился информацией, как можно совмещать удаленную работу с путешествиями и жить в удовольствие.

Далее участники мероприятия прослушали выступление Григория Осадчего, CEO Phonet LLC, который представил доклад "Телефония эффективных продаж".

Сессию "Антикризисное управление компанией" открыла Наталья Сушко, сертифицированный эксперт в области оценки и развития бизнес-компетенций. Спикер разобрала типичные управленческие ошибки, присущие лидерам.

Продолжила сессию Яна Олентырь, CEO компании YouCoach, член ICF, Executive коуч АСС ICF, которая представила доклад на тему: "Антикризисные инструменты будущего. Бросая вызов сложным временам".

Кирилл Солодкий, соучредитель 4Service Club, продолжил тему анализа лидеров компаний в докладе "Лидерство. Фундаментальные основы и о чем еще не принято говорить".

Владимир Маличевський, владелец и СЕО ICPM Consulting, рассказал про "Управление скоростью мозга организации".

Продолжил сессию основатель и руководитель компании "Getmanchuk Group" Евгений Гетманчук. Он выступил с докладом: "Agile в продажах и управлении. Комплексные стратегии развития бизнес-гибкости компании".

Следующим спикером стал Сергей Слипченко, бизнес-тренер компании NRG (NewRealGoal). Тема его презентации: "Иррациональное управление".

Завершил цикл выступлений в первой практической сессии Андрей Левченко, бизнес-консультант, бизнес-тренер и предприниматель, с темой: "Стратегия бизнеса/организации: как выдумать, рассчитать и обеспечить".

Сессия "В2В продажи" началась с выступления Валерия Глубоченко, одного из создателей тренингового рынка Украины. В докладе "Как мы улучшили конверсию и средний чек, внедряя чек-лист по входящими звонками в В2В продажах" он дал практические советы по увеличению прибыльности компании.

Тему подхватил Евгений Тепляков, сертифицированный бизнес-тренер и коуч европейского стандарта, в докладе "Эмоции в продажах или как помочь клиенту быстро принять положительное решение по вашему коммерческому предложению".

Юрий Горнев, основатель тренинговой компании Expert Partner, в своем докладе "Убеждение — "серый кардинал" в современных переговорах" подчеркнул, что понимание психологии покупателя играет едва ли не важнейшую роль в успехе продаж.

Интересным и оригинальным оказался доклад "Секс-подход к продажам" Сергея Лищука, международного консультанта и эксперта-практика с 25-летним стажем.

Следующим докладчиком выступил Иван Фролков, основатель консалтингово-образовательной компании "Формула продаж", с презентацией доклада на тему: "Психология продаж. Как мыслит твой покупатель".

Завершил сессию "В2В продаж" Борис Жалило, бизнес-тренер 2016-2019 г.г., Золотой тренер СНГ. Он представил доклад "Сила влияния в продажах и переговорах".

Конференция проходила в формате Битвы лучших тренеров, а это значит, что участники мероприятия смогли оценить спикеров и по итогам голосования были выбраны лучшие тренеры этого года.

В первой сессии "Антикризисное управление компанией" Золотыми тренерами были признаны Андрей Левченко и Кирилл Солодкий. Диплом Серебряного тренера получил Сергей Слипченко, а Бронзовыми тренерами стали Владимир Маличевский и Яна Олентырь.

Во второй сессии "В2В продаж" Золотым тренером стал Евгений Тепляков. Диплом Серебряного тренера получил Иван Фролков, а Бронзовым тренером стал Валерий Глубоченко.

Организатор XI Международной Бизнес-встречи в формате Битвы Лучших тренеров, B2B Медиа-группа TradeMasterGroup, поздравляет участников конференции с приобретенными знаниями и новыми знакомствами, а тренеров с национальным признанием!

До встречи — ведь мы всегда рады видеть Вас на наших конференциях!

Итоги мероприятия по ссылке!