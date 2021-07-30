B2B Master-2021: Прорив року в управлінні та продажах. Підсумки Битви Кращих тренерів

9 липня 2021 року в Києві відбулася XI Міжнародна бізнес-зустріч у форматі Битви кращих тренерів "B2B Master-2021: Прорив року в управлінні та продажах"

Як працюватимуть компанії майбутнього? Що забезпечить їм продажі і кваліфікованих продавців? Про це на Міжнародній діловій зустрічі говорили провідні фахівці в області менеджменту і продажів. У заході взяли участь понад 100 генеральних директорів, власників, менеджерів з продажу, комерційних директорів, менеджерів з маркетингу, HR-фахівців та ін. Організатор конференції B2B Медіа Група TradeMasterGroup.

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Партнери конференції:

IT-Телеком Партнер — Phonet LLC

Консалтинг Партнер – 4Service Group;

Експертний Партнер — Евгений Тепляков

Партнер кава-брейків – Феникс Инвест Трейд

Поліграфичний партнер – Паперовий змійЄ

Експертний партнер — Expert Partner

Експертний Партнер — Бізнес Психологи Україна

Експертний Партнер — Getmanchuk Group

Модератором і ініціатором події стала Тетяна Ільєнко, засновниця TradeMasterGroup і Клубу Ефективних Коучів Youcoach, коуч керівників PCC ICF.

Костянтин Ліорек, відкрив серію виступів, в яких розповів про "Подорожі довжиною в життя. Як жити і працювати без кордонів". Спікер поділився інформацією, як можна поєднувати віддалену роботу з подорожами і жити в задоволення.

Далі учасники прослухали виступ Григорія Осадчого, CEO Phonet LLC, який представив доповідь "Телефонія ефективних продажів". Спікер розповів про програмний комплекс АТС для бізнесу власної розробки Phonet, який забезпечує повний контроль над дзвінками компанії.

Сесію "Антикризове управління компанією" відкрила Наталія Сушко, сертифікований експерт в області оцінки та розвитку бізнес-компетенцій. Спікер розібрала типові управлінські помилки, властиві лідерам.

Продовжила сесію Яна Олентир, CEO компанії YouCoach, член ICF, Executive коуч АСС ICF, яка представила доповідь на тему: "Антикризові інструменти майбутнього. Кидаючи виклик складним часам".

Кирило Солодкий, співзасновник 4Service Club, продовжив тему аналізу лідерів компаній в доповіді "Лідерство. Фундаментальні основи і про що ще не прийнято говорити".

Володимир Малічевській, власник і головний виконавчий директор ICPM Consulting, розповів про "Управління швидкістю мозку організації".

Продовжив сесію засновник і керівник компанії "Getmanchuk Group" Євген Гетманчук. Він виступив з доповіддю: "Agile в продажах та управлінні. Комплексні стратегії розвитку бізнес-гнучкості компанії".

Наступним спікером став Сергій Сліпченко, бізнес-тренер компанії NRG (NewRealGoal). В своїй презентації "Ірраціональне управління" він вивів піраміду управлінської майстерності і розповів про кожен із її рівнів

Завершив цикл виступів в першій практичній сесії Андрій Левченко, бізнес-консультант, бізнес-тренер і підприємець, з темою: "Стратегія бізнесу/організації: як не видумати, а розрахувати і забезпечити".

Сесія "В2В продажі" почалася з виступу Валерія Глубоченко, одного з творців тренінгового ринку України. У доповіді "Як ми поліпшили конверсію і середній чек, впроваджуючи чек-лист за вхідними дзвінками в В2В продажах" він дав практичні поради щодо збільшення прибутковості компанії.

Тему підхопив Євген Тепляков, сертифікований бізнес-тренер і коуч європейського стандарту, з доповіддю "Емоції в продажах або як допомогти клієнту швидко прийняти позитивне рішення за вашою комерційною пропозицією".

Юрій Горнєв, засновник тренінгової компанії Expert Partner, в своїй доповіді "Переконання — "сірий кардинал" в сучасних переговорах" підкреслив, що розуміння психології покупця грає чи не найважливішу роль в успіху продажів.

Цікавою і оригінальною виявилася доповідь "Секс-підхід до продажів" Сергія Ліщука, міжнародного консультанта і експерта-практика з 25-річним стажем.

Наступним виступив Іван Фролков, засновник консалтингово-освітньої компанії "Формула продажів", з презентацією доповіді на тему: "Психологія продажів. Як мислить твій покупець".

Завершив сесію "В2В продажів" Борис Жаліло, бізнес-тренер 2016-2019 р.р., Золотий тренер СНД. Він представив доповідь "Сила впливу в продажах і переговорах".

Конференція проходила в форматі Битви кращих тренерів, а це значить, що учасники заходу мали змогу оцінити спікерів, і за підсумками голосування були обрані кращі тренери цього року.

У першій сесії "Антикризове управління компанією" Золотими тренерами були визнані Андрій Левченко та Кирило Солодкий. Диплом Срібного тренера отримав Сергій Сліпченко, а Бронзовими тренерами стали Володимир Малічевскій і Яна Олентирь.

У другій сесії "В2В продажів" Золотим тренером став Євген Тепляков. Диплом Срібного тренера отримав Іван Фролков, а Бронзовим тренером став Валерій Глубоченко.

Організатор XІ Міжнародної Бізнес-зустрічі у форматі Битви Кращих тренерів, B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами, а тренерів з національним визнанням!

До зустрічі — адже ми завжди раді бачити нас наших конференціях!

Висновки події за посиланням!