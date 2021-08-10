"Результаты искажены": на конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности новый скандал

Николай Катеринчук заявил о "техническом сбое", из-за чего часть его ответов не отобразилась в личном кабинете. Но на заседании комиссии не стали рассматривать его обращение.

Один из кандидатов на пост директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Николай Катеринчук (адвокат, народный депутат IV-VII созывов) сообщил, что его несправедливо не допустили ко второму этапу тестирования.

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По его словам, на первом этапе он набрал необходимое количество баллов, но результаты тестирования не отразились должным образом в его личном кабинете из-за технических сбоев. "Выглядело так, будто я вообще не проходил один из тестов. Это дает основания полагать, что мои результаты искажены, а в систему могло быть несанкционированное вмешательство", – написал Катеринчук.

Он письменно сообщил главе отборочной комиссии Тимофею Милованову о нарушении регламента во время тестирования и о технических неисправностях. Но на заседании 9 августа комиссия не стала рассматривать его обращение.

"Пообещали сделать это позже, видимо уже после окончания конкурса. А тем временем к следующему этапу конкурса меня не допустили" – сообщил Катеринчук.

Предыдущий скандал на конкурсе на пост директора БЭБ

Первый скандал на конкурсе произошел в конце июля. Комиссия не допустила к участию в конкурсе несколько человек, включая экс-министра финансов Александра Данилюка.

Официальная причина – он представил диплом американского вуза, который не был подтвержден (нострифицирован) украинским Минобразования. Сам же Данилюк считает, что его кандидатура не получила одобрения в Офисе президента. О чем он прямо и сказал Милованову 30 июля во время празднования своего дня рождения, после чего ударил по лицу главу отборочной комиссии.

После Данилюк попросил Окружной административный суд города Киева запретить дальнейшее проведение конкурса на должность директора БЭБ. 9 августа суд суд сообщил, что рассматривает заявление и решает, есть ли правовые основания для принятия мер обеспечения иска.

Как проходит конкурс на пост главы БЭБ

Для участия в конкурсе поступили 59 пакетов документов. Комиссия рассмотрела их на предмет формального соответствия условиям и допустила к конкурсу 48 кандидатов.

По итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление комиссия 9 августа назвала 12 претендентов, которые допущены к выполнению ситуационных задач и собеседованию.

Комиссия также обязала кандидатов предоставить до 11 августа документы, необходимые для проведения специальной проверки.

Ответы на ситуационные задания кандидаты должны подать до 11 августа. Задания не оцениваются, но будут использованы во время собеседования.

Собеседования с кандидатами начнутся 13 августа.

Ко второму этапу конкурса на пост главы БЭБ допущены:

Сергей Маштабей – государственный эксперт экспертной группы по вопросам цифровой инфраструктуры на транспорте Директората цифровой инфраструктуры на транспорте. Вадим Мельник – председатель Государственной фискальной службы. Анна Горбенко – начальник отдела детективов по установлению неправомерной выгоды и незаконного обогащения НАБУ. Василий Горбаль – член Совета Национального Банка Украины. Александр Кареев – экс-руководитель пятого подразделения детективов Главного подразделения НАБУ, временно не работает. Раджами Джан – руководитель управления аналитики и обработки информации НАБУ. Аттила Ковчи – прокурор Офиса Генерального прокурора. Сергей Олийнык – первый заместитель директора территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве. Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ. Сергей Солодченко – бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы. Алексей Туровский – поселковый голова Горщиковского сельского совета. Юлия Яцык – народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", адвокат.

Что такое БЭБ

Бюро экономической безопасности должно объединить в себе функции налоговой милиции и экономических подразделений Нацполиции и СБУ.

Верховной Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал закон в марте.

Создание бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами.

БЭБ задумано как аналитический, а не силовой орган, что должно сократить количество визитов силовиков к предпринимателям.

Работу БЭБ будет координировать Минфин. Его директора назначает Кабмин по предложению премьер-министра. Однако глава правительства должен выбрать из трех претендентов, которых по итогам открытого конкурса утвердит специальная комиссия. В нее входят девять человек, включая министра экономики Алексея Любченко и главу Минфина Сергея Марченко. Возглавляет комиссию советник главы Офиса президента и глава набсовета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов.

Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

БЭБ должно начать работу 25 сентября.

Напомним, писатель Ян Валетов считает, что создание нового органа по борьбе с экономическими преступлениями это не попытка властей, наконец-то, побороть этот вид преступности, и не дать всем желающим силовикам кошмарить и рэкетировать бизнес, а попытка свести все коррупционные схемы в один поток, и оседлать его.