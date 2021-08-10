"Результати спотворені": на конкурсі на посаду глави Бюро економічної безпеки новий скандал

Микола Катеринчук заявив про "технічний збій", через що частина його відповідей не відобразилася в особистому кабінеті. Але на засіданні комісії вирішили не розглядати його звернення.

Один із кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Микола Катеринчук (адвокат, народний депутат IV-VII скликань) повідомив, що його несправедливо не допустили до другого етапу тестування.

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За його словами, на першому етапі він набрав необхідну кількість балів, але результати тестування не позначилися належним чином у його особистому кабінеті через технічні збої. "Виглядало так, ніби я взагалі не проходив один із тестів. Це дає підстави вважати, що мої результати спотворені, а в систему могло бути здійснене несанкціоноване втручання", — написав Катеринчук.

Він письмово повідомив главі відбіркової комісії Тимофію Милованову про порушення регламенту під час тестування і про технічні несправності. Але на засіданні 9 серпня комісія не розглядала його звернення.

"Пообіцяли зробити це пізніше, мабуть вже після закінчення конкурсу. А тим часом до наступного етапу конкурсу мене не допустили" — повідомив Катеринчук.

Попередній скандал на конкурсі на посаду директора БЕБ

Перший скандал на конкурсі стався наприкінці липня. Комісія не допустила до участі в конкурсі кілька людей, враховуючи ексміністра фінансів Олександра Данилюка.

Офіційна причина — він представив диплом американського вузу, який не був підтверджений (нострифікований) українським Міносвіти. Сам же Данилюк вважає, що його кандидатура не отримала схвалення в Офісі президента. Про що він прямо і сказав Милованову 30 липня під час святкування свого дня народження, після чого вдарив по обличчю главу відбіркової комісії.

Після Данилюк попросив Окружний адміністративний суд міста Києва заборонити подальше проведення конкурсу на посаду директора БЕБ. 9 серпня суд суд повідомив, що розглядає заяву і вирішує, чи є правові підстави для вжиття заходів забезпечення позову.

Як проходить конкурс на посаду глави БЕБ

Для участі в конкурсі надійшли 59 пакетів документів. Комісія розглянула їх на предмет формальної відповідності умовам і допустила до конкурсу 48 кандидатів.

За підсумками тестування на знання законодавства і на вербально-логічне мислення комісія 9 серпня назвала 12 претендентів, які допущені до виконання ситуаційних завдань і співбесіди.

Комісія також зобов'язала кандидатів надати до 11 серпня документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки.

Відповіді на ситуаційні завдання кандидати повинні подати до 11 серпня. Завдання не оцінюються, але будуть використані під час співбесіди.

Співбесіди з кандидатами почнуться 13 серпня.

До другого етапу конкурсу на посаду глави БЕБ допущені:

Сергій Маштабей — державний експерт експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті Директорату цифрової інфраструктури на транспорті. Вадим Мельник — голова Державної фіскальної служби. Анна Горбенко — начальниця відділу детективів зі встановленню неправомірної вигоди і незаконного збагачення НАБУ. Василь Горбаль — член Ради Національного Банку України. Олександр Карєєв — екскерівник п'ятого підрозділу детективів Головного підрозділу НАБУ, тимчасово не працює. Раджамі Джан — керівник управління аналітики й обробки інформації НАБУ. Аттіла Ковчі — прокурорка Офісу Генерального прокурора. Сергій Олійник — перший заступник директора територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Києві. Роман Осипчук — керівник управління внутрішнього контролю НАБУ. Сергій Солодченко — колишній перший заступник голови Державної фіскальної служби. Олексій Туровський — селищний голова Горщиковської сільської ради. Юлія Яцик — народний депутат України від фракції "Слуга народу", адвокат.

Що таке БЕБ

Бюро економічної безпеки має об'єднати в собі функції податкової міліції та економічних підрозділів Нацполіції та СБУ.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення БЕБ у січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон у березні.

Створення бюро — одна з умов співпраці з міжнародними кредиторами.

БЕБ задумане як аналітичний, а не силовий орган, що має скоротити кількість візитів силовиків до підприємців.

Роботу БЕБ координуватиме Мінфін. Його директора призначає Кабмін за пропозицією прем'єр-міністра. Однак глава уряду повинен вибрати з трьох претендентів, яких за підсумками відкритого конкурсу затвердить спеціальна комісія. У неї входять дев'ять осіб, враховуючи міністра економіки Олексія Любченка і главу Мінфіну Сергія Марченка. Очолює комісію радник глави Офісу президента і глава наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов.

Відповідно до закону, штат Бюро не повинен перевищувати 4 000 співробітників. Посадовий оклад для співробітників зі спеціальним званням встановлений на рівні не нижче 20 прожиткових мінімумів (43 780 грн).

БЕБ має почати роботу 25 вересня.

Нагадаємо, письменник Ян Валетов вважає, що створення нового органу для боротьби з економічними злочинами це не спроба влади, нарешті, подолати цей вид злочинності, і не дати всім охочим силовикам кошмарити і рекетувати бізнес, а спроба звести всі корупційні схеми в один потік, та осідлати його.