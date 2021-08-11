До 20 тысяч гривен: Ляшко анонсировал повышение зарплат медиков

Президент своим указом обязал Кабмин выделить деньги на повышение зарплат медиков. Виктор Ляшко выступает против инициативы о сокращении персонала и закрытии больниц.

Реформа системы здравоохранения предусматривает строительство новых больниц и повышение зарплат украинских врачей. Об этом в интервью Українському радіо рассказал глава МОЗ Виктор Ляшко.

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По его словам, перед Минздравом стоит задача увеличить денежный ресурс, который выделяется на систему медицинских гарантий.

Виктор Ляшко напоминает, что все услуги в программе медицинских гарантий украинцы могут бесплатно получить в ближайшем медицинском учреждении,. Глава государства своим указом обязал Кабинет министров выделить дополнительные средства на программу медгарантий, благодаря чему будут повышены зарплаты медицинских работников.

"Указ президента обязал правительство удалить дополнительный ресурс для программы медицинской гарантии, который поднимет зарплату медицинскому работнику: медсестры до 13500 гривен, врача — до 20000. Если мы это стабилизируем, то есть еще один вопрос: запустить инновацию в систему здравоохранения — строительство новых больниц", — предупредил Ляшко в интервью журналистам.

Глава МОЗ предупредил, что инновации не предусматривают строительство всех больниц с нуля: в каких-то учреждениях будут проводить реконструкцию, а некоторые получат новое оборудование.

Виктор Ляшко также не поддерживает идею о сокращении больниц и медицинского персонала.

"Я не поддерживаю идею, что надо что-то закрывать. Мы должны построить, реконструировать и технически переоборудовать больницы. Люди с болезнями должны прийти в новые больницы. А дальше мы увидим, надо ли расширять сетку. Наша задача — поднять зарплаты медицинским работникам, сделать новые комфортные условия в больницах с инновационными технологиями лечения", — подытожил министр здравоохранения в интервью.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам. В каждой области, заверил президент, будут созданы больницы, "которые будут соответствовать уровню европейских клиник", а повышение зарплат предусмотрено выделением средств на программу медицинских гарантий.

Также Фокус рассказывал, какими могут быть зарплаты медиков в 2021 году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2021 году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%.