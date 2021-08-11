До 20 тисяч гривень: Ляшко анонсував підвищення зарплат медиків

Президент своїм указом зобов'язав Кабмін виділити гроші на підвищення зарплат медиків. Віктор Ляшко виступає проти ініціативи про скорочення персоналу і закриття лікарень.

Реформа системи охорони здоров'я передбачає будівництво нових лікарень і підвищення зарплат українських лікарів. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів глава МОЗ Віктор Ляшко.

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За його словами, перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання збільшити грошовий ресурс, який виділяється на систему медичних гарантій.

Віктор Ляшко нагадує, що всі послуги в програмі медичних гарантій українці можуть безкоштовно отримати в найближчому медичному закладі. Глава держави своїм указом зобов'язав Кабінет міністрів виділити додаткові кошти на програму Медгарант, завдяки чому будуть підвищені зарплати медичних працівників.

"Указ президента зобов'язав уряд видалити додатковий ресурс для програми медичної гарантії, який підніме зарплату медичного працівника: медсестри до 13 500 гривень, лікаря — до 20 000. Якщо ми це стабілізуємо, то є ще одне питання: запустити інновацію в систему охорони здоров'я — будівництво нових лікарень", — попередив Ляшко в інтерв'ю журналістам.

Глава МОЗ попередив, що інновації не передбачають будівництво всіх лікарень з нуля: в якихось установах проводитимуть реконструкцію, а деякі отримають нове обладнання.

Віктор Ляшко також не підтримує ідею про скорочення лікарень та медичного персоналу.

"Я не підтримую ідею, що треба щось закривати. Ми повинні побудувати, реконструювати і технічно переобладнати лікарні. Люди з хворобами повинні прийти в нові лікарні. А далі ми побачимо, чи треба розширювати мережу. Наше завдання — підняти зарплати медичним працівникам, зробити нові комфортні умови в лікарнях з інноваційними технологіями лікування", — підсумував міністр охорони здоров'я в інтерв'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплати медикам. У кожній області, запевнив президент, будуть створені лікарні, "які відповідатимуть рівню європейських клінік", а підвищення зарплат передбачене виділенням коштів на програму медичних гарантій.

Також Фокус розповідав, якими можуть бути зарплати медиків у 2021 році. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в 2021 році зарплати всіх медиків будуть підвищені на 30%.