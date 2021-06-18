Не менше 13 500 грн: Зеленський підписав указ про підвищення зарплати медикам
У кожній області, запевнив президент, будуть створені лікарні, "які будуть відповідати рівню європейських клінік".
Президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників.
"Не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів", — заявив він під час виступу в День медичного працівника, трансляцію якого у Facebook вів Офіс президента.
За його словами, Офіс президента спільно з урядом і парламентом "зробить все, щоб такі суми були не тільки на папері, щоб загальний бюджет охорони здоровʼя збільшувався, а також росли тарифи Програми медичних гарантій".
"Уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. І я очікую, що він стане чітким сигналом до відновлення престижу та важливої ролі медиків у нашому українському суспільстві", — додав Зеленський.
Президент також сказав, що цьогоріч в Україні запустять проект, який передбачає будівництво лікарень нового формату, "які відповідатимуть рівню європейських клінік".
"Ми починаємо цей проект з обласних клінічних та дитячих лікарень", — заявив Зеленський.
За словами президента, цей проект буде реалізований в кожній області. "Нові установи стануть прикладом якості для подальших планів з оновлення всіх лікарень в Україні", — запевнив він.
Також триває будівництво лікарень у рамках програми "Велике будівництво". "Уже створені 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах — до кінця 2021 року ще 30 медичних установ і 340 сільських амбулаторій плюс 200 приймальних відділень", — сказав президент.
Нагадаємо, що питання зарплат медиків стало особливо гострим після початку епідемії коронавірусу. Уряд неодноразово обіцяв підвищення та доплати, Рада ухвалила відповідний закон, але справа йде повільно.
У грудні минулого року лікарі з різних куточків України, втомлені від мізерних зарплат, запустили національний флешмоб #врятуйлікаря. Якщо депутати не вирішать питання з підвищенням зарплат, медики пригрозили національним страйком.
На початку грудня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що заробітні плати працівників медичної сфери в 2021 році будуть підвищені.
Тодішній міністр охорони здоровʼя Максим Степанов відмовився голосувати за проект держбюджету-2021, який схвалив уряд. Міністр заявив, що не може погодитися із зарплатами, закладеними в новий бюджет, не називаючи їх.
На початку березня Степанов заявив: "Мінімальна зарплата лікаря повинна бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу — 17 тисяч, молодшого — 12 тисяч. І ми добʼємося цього".