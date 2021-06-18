Не менше 13 500 грн: Зеленський підписав указ про підвищення зарплати медикам

У кожній області, запевнив президент, будуть створені лікарні, "які будуть відповідати рівню європейських клінік".

Президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників.

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"Не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів", — заявив він під час виступу в День медичного працівника, трансляцію якого у Facebook вів Офіс президента.

За його словами, Офіс президента спільно з урядом і парламентом "зробить все, щоб такі суми були не тільки на папері, щоб загальний бюджет охорони здоровʼя збільшувався, а також росли тарифи Програми медичних гарантій".

"Уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. І я очікую, що він стане чітким сигналом до відновлення престижу та важливої ролі медиків у нашому українському суспільстві", — додав Зеленський.

Президент також сказав, що цьогоріч в Україні запустять проект, який передбачає будівництво лікарень нового формату, "які відповідатимуть рівню європейських клінік".

"Ми починаємо цей проект з обласних клінічних та дитячих лікарень", — заявив Зеленський.

За словами президента, цей проект буде реалізований в кожній області. "Нові установи стануть прикладом якості для подальших планів з оновлення всіх лікарень в Україні", — запевнив він.

Також триває будівництво лікарень у рамках програми "Велике будівництво". "Уже створені 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах — до кінця 2021 року ще 30 медичних установ і 340 сільських амбулаторій плюс 200 приймальних відділень", — сказав президент.

Нагадаємо, що питання зарплат медиків стало особливо гострим після початку епідемії коронавірусу. Уряд неодноразово обіцяв підвищення та доплати, Рада ухвалила відповідний закон, але справа йде повільно.

У грудні минулого року лікарі з різних куточків України, втомлені від мізерних зарплат, запустили національний флешмоб #врятуйлікаря. Якщо депутати не вирішать питання з підвищенням зарплат, медики пригрозили національним страйком.

На початку грудня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що заробітні плати працівників медичної сфери в 2021 році будуть підвищені.

Тодішній міністр охорони здоровʼя Максим Степанов відмовився голосувати за проект держбюджету-2021, який схвалив уряд. Міністр заявив, що не може погодитися із зарплатами, закладеними в новий бюджет, не називаючи їх.

На початку березня Степанов заявив: "Мінімальна зарплата лікаря повинна бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу — 17 тисяч, молодшого — 12 тисяч. І ми добʼємося цього".