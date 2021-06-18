Не менее 13500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам

В каждой области, заверил президент, будут созданы больницы, "которые будут соответствовать уровню европейских клиник".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы для медицинских работников.

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"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", – заявил он во время выступления в День медицинского работника, трансляцию которого в Facebook вел Офис президента.

По его словам, Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделает все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы Программы медицинских гарантий".

"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом к обновлению престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", — добавил Зеленский.

Президент также сказал, что в этом году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, "которые будут соответствовать уровню европейских клиник".

"Мы начинаем этот проект с областных клинических и детских больниц", – заявил Зеленский.

По словам президента, данный проект будет реализован в каждой области. "Новые учреждения станут примером качества для дальнейших планов по обновлению всех больниц в Украине", – заверил он.

Также продолжается строительство больниц в рамках программы "Большое строительство". "Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах – к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 приемных отделений", – сказал президент.

Напомним, что вопрос зарплат медиков стал особенно острым после начала эпидемии коронавируса. Правительство неоднократно обещало повышение и доплаты, Рада приняла соответствующий закон, но дело идет медленно.

В декабре прошлого года врачи из разных уголков Украины, уставшие от мизерных зарплат, запустили национальный флешмоб #врятуйлікаря. Если депутаты не решат вопрос с повышением зарплат, медики пригрозили национальной забастовкой.

В начале декабря глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что заработные платы работников медицинской сферы в 2021 году будут повышены.

Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов отказался голосовать проект госбюджета-2021, который одобрило правительство. Министр заявил, что не может согласиться с зарплатами, заложенными в новый бюджет, не называя их.

В начале марта Степанов заявил: "Минимальная зарплата врача должна быть не меньше 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала – 17 тысяч, младшего – 12 тысяч. И мы добьемся этого".