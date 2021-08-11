Потерявшим урожай фермерам частично компенсируют потери, — Шмыгаль

Предполагается, что размер помощи составит 4700 грн за гектар полностью утраченных посевов. Всего под компенсацию попадет не больше 50 га на одного фермера.

Кабмин 11 августа утвердил порядок выплаты новой помощи и субсидий фермерам. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Безвозвратная помощь будет оказываться фермерам, которые потеряли посевы из-за погодных условий. Она составит 4700 грн за гектар полностью утраченных (погибших) посевов, но не более 50 гектаров посевов на одного получателя (на каждый случай чрезвычайной ситуации).

Для стимулирования выращивания гречихи, ржи, проса и овса вводятся субсидии – до 5000 грн за гектар, но не более чем на 300 га, обрабатываемых одним получателем.

Отметим, что в апреле правительство увеличило размер бюджетной субсидии вновь созданным фермерским хозяйствам с 3 тыс. грн до 5 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий. Также введена выплата в размере 36 тыс. грн за сельскохозяйственные консалтинговые услуги. Кроме того, был расширен перечень видов коров, за которые предоставляется бюджетная дотация фермерским хозяйствам.

Тогда Шмыгаль говорил, что малые хозяйства имеют меньше возможностей для привлечения дешевых ресурсов для развития в сравнении с крупными игроками.

"Наша цель – обеспечить равные условия для развития и становления фермерских хозяйств. Развитие небольших семейных ферм является одним из наших приоритетов в аграрной отрасли", – заверял премьер.

Добавим, Анатолий Тиховод, директор агрофирмы "Ольвия", в начале июля писал, что у него не хватает рабочих рук, чтобы собрать урожай черешни. Он закупил тару и готов доставить черешню в любой детский дом Украина бесплатно, нужно только снять ее с деревьев.

"Полезная ягода черешня никому не нужна. Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах… Что делать фермерам?" – спрашивал Тиховод.

Напомним, в начале августа в Херсонской области фермер пожаловался на то, что не может продать выращенный урожай огурцов из-за низких цен на эту продукцию. По его словам, оптовые покупатели не хотят приобретать выращенные им огурцы по нормальной цене. Фермер утверждает, что оптовики объясняют низкую цену тем, что у огурцов "не такие цветочки" и "некачественная колючка". В результате он пообещал скормить урожай овцам.

Фокус сообщал о том, что в Килийском районе Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством, потеряв весь урожай.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на уровне рекордного результата 2019 года.