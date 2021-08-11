Фермерам, які втратили урожай, частково компенсують втрати, — Шмигаль

Передбачається, що розмір допомоги становитиме 4 700 грн за гектар повністю втрачених посівів. Усього під компенсацію потрапить не більше 50 га на одного фермера.

Кабмін 11 серпня затвердив порядок виплати нової допомоги і субсидій фермерам. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Безповоротна допомога надаватиметься фермерам, які втратили посіви через погодні умови. Вона складе 4 700 грн за гектар повністю втрачених (загиблих) посівів, але не більше 50 гектарів посівів на одного одержувача (на кожен випадок надзвичайної ситуації).

Для стимулювання вирощування гречки, жита, проса та вівса вводяться субсидії — до 5 000 грн за гектар, але не більше ніж на 300 га, оброблюваних одним одержувачем.

Зазначимо, що в квітні уряд збільшив розмір бюджетної субсидії новоствореним фермерським господарствам із 3 тис. грн до 5 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь. Також запроваджена виплата в розмірі 36 тис. грн за сільськогосподарські консалтингові послуги. Крім того, був розширений перелік видів корів, за які надається бюджетна дотація фермерським господарствам.

Тоді Шмигаль говорив, що малі господарства мають менше можливостей для залучення дешевих ресурсів для розвитку порівняно з великими гравцями.

"Наша мета — забезпечити рівні умови для розвитку та становлення фермерських господарств. Розвиток невеликих сімейних ферм є одним із наших пріоритетів в аграрній галузі", — запевняв прем'єр.

Додамо, Анатолій Тиховод, директор агрофірми "Ольвія", на початку липня писав, що в нього не вистачає робочих рук, щоб зібрати урожай черешні. Він закупив тару та готовий доставити черешню в будь-який дитячий будинок України безкоштовно, потрібно лише зняти її з дерев.

"Корисна ягода черешня нікому не потрібна. Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах… Що робити фермерам?" — питав Тиховод.

Нагадаємо, на початку серпня в Херсонській області фермер поскаржився на те, що не може продати вирощений урожай огірків через низькі ціни на цю продукцію. За його словами, оптові покупці не хочуть купувати вирощені ним огірки за нормальною ціною. Фермер стверджує, що оптовики пояснюють низьку ціну тим, що в огірків "не такі квіточки" і "неякісна колючка". Зрештою він пообіцяв згодувати урожай вівцям.

Фокус повідомляв про те, що в Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством, втративши весь урожай.

Мінекономіки прогнозує урожай зернових і зернобобових культур у 2021 році на рівні рекордного результату 2019 року.