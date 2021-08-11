Украинские предприятия поставляют оборудование для АЭС, которую в Турции строит Россия (фото)

Трубы и детали для реакторов АЭС "Аккую" поставляют два предприятия из Краматорска.

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) в августе начнет отгрузку партии труб (116 шт.) и тройников, используемых в трубопроводах высокого давления. Эти изделия будут использованы при строительстве в Турции атомной электростанции (АЭС) "Аккую", говорится на сайте предприятия.

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НКМЗ уже отгрузил партии из 46 шестиметровых труб, в числе которых 26 диаметром 711 мм и 20 – диаметром 813 мм. Часть из них уже принята заказчиком. Стоимость оборудования не разглашается.

В поставках оборудования для "Аккую" участвует и другое предприятие из Краматорска – "Энергомашспецсталь". Так, в конце июля заказчику были сданы шесть заготовок, предназначенных для главного циркуляционного трубопровода блока № 3 АЭС.

Что представляет собой АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" строится на побережье Средиземного моря в турецкой провинции Мерсин. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Срок эксплуатации АЭС – 60 лет, с возможностью продления.

"Аккую" сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года.

[ + – ] Проект АЭС "Аккую"

Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Первая в Турции АЭС должна быть полностью построена через два года, к 100-летию республики.

Сооружение "Аккую" является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй). Российские подрядчики за свои деньги спроектируют станцию, построят, будут эксплуатировать и выведут из эксплуатации. Доход они будут получать от продажи электроэнергии.

Какие украинские предприятия поставляют оборудование для АЭС "Аккую"

Долгое время мажоритарным собственником НКМЗ был Георгий Скударь, который владел контрольным пакетом акций в 76,97%. После начала российской агрессии в 2014 году у завода появились два крупных акционера, каждый из них получил около 33,5% акций. Ни в официальных источниках, ни в СМИ имена этих собственников не называются.

В начале 2010 года предприятие "Энергомашспецсталь" в результате сложных сделок перешло под контроль российской корпорации "Росатом".

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта по телемосту дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую".