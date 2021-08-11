Українські підприємства постачають обладнання для АЕС, яку в Туреччині будує Росія (фото)

Труби і деталі для реакторів АЕС "Аккую" поставляють два підприємства з Краматорська.

Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) у серпні почне відвантаження партії труб (116 шт.) і трійників, використовуваних у трубопроводах високого тиску. Ці вироби будуть використані для будівництва в Туреччині атомної електростанції (АЕС) "Аккую", йдеться на сайті підприємства.

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НКМЗ уже відвантажив партії із 46 шестиметрових труб, серед яких 26 діаметром 711 мм і 20 — діаметром 813 мм. Частину з них уже отримав замовник. Вартість обладнання не розголошується.

У поставках обладнання для "Аккую" бере участь й інше підприємство з Краматорська — "Енергомашспецсталь". Так, наприкінці липня замовнику були здані шість заготовок, призначених для головного циркуляційного трубопроводу блоку №3 АЕС.

Що являє собою АЕС "Аккую"

АЕС "Аккую" будується на узбережжі Середземного моря в турецькій провінції Мерсін. Проєкт передбачає спорудження чотирьох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен. Термін експлуатації АЕС — 60 років, із можливістю продовження.

"Аккую" споруджується за російським проєктом, що враховує будівництво і введення в експлуатацію чотирьох енергоблоків із реакторами типу ВВЕР-1200. Угода про будівництво станції була підписана в травні 2010 року.

[ + – ] Проєкт АЕС "Аккую"

Вартість проєкту будівництва АЕС становить майже $22 млрд. Перша в Туреччині АЕС повинна бути повністю побудована через два роки, до 100-річчя республіки.

Спорудження "Аккую" є першим у світі проєктом АЕС, реалізованим за моделлю BOO (build-own-operate, будуй-володій-експлуатуй). Російські підрядники за свої гроші спроєктують станцію, побудують, експлуатуватимуть і виведуть з експлуатації. Дохід вони отримуватимуть від продажу електроенергії.

Які українські підприємства постачають обладнання для АЕС "Аккую"

Довгий час мажоритарним власником НКМЗ був Георгій Скудар, який володів контрольним пакетом акцій в 76,97%. Після початку російської агресії в 2014 році у заводу з'явилися два великі акціонери, кожен із них отримав приблизно 33,5% акцій. Ні в офіційних джерелах, ні в ЗМІ імена цих власників не називаються.

На початку 2010 року підприємство "Енергомашспецсталь" унаслідок складних угод перейшло під контроль російської корпорації "Росатом".

Нагадаємо, президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган 10 березня за допомогою телемосту дали старт будівництву третього блоку АЕС "Аккую".