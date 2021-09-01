Эксимбанк США предоставит Украине косвенную помощь на $3 млрд

Помощь будет в основном осуществляться в виде государственной поддержке американского экспорта в Украину.

Минэкономики Украины и Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) подписали меморандум о взаимопонимании. Это произошло 30 августа в Вашингтоне в рамках визита в США президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Кабмина.

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Целью меморандума является укрепление экономического сотрудничества Украины и США при торговле товарами и услугами. Минэкономики и Эксимбанк отработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых кредитов банка для финансирования экспорта США в Украину на общую сумму $3 млрд.

Отмечается, что у банка нет ограничений на суммы финансирования, поэтому в будущем сумма поддержки может превысить $3 млрд.

Эксимбанк США – специализированное учреждение американского правительства, которое предназначено для оказания поддержки национальному бизнесу при выходе на иностранные рынки.

В январе 2019 года стало известно, что Эксимбанк после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной. Об этом сообщило посольство Украины в США.

"Соединенные Штаты пересмотрели риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве", – говорилось в сообщении.

Такой пересмотр позволил Эксимбанку снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования.

Тогда сообщалось, что это решение позволит увеличить объемы украинского-американской торговли и является "еще одним сигналом инвесторам о улучшением условий ведения бизнеса в Украине". Но до реальных шагов дело дошло только сейчас.

В 2005 году Эксимбанк выделял кредит Укрэксимбанку в $50 млн для поддержки украинских импортеров американских товаров и услуг.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил в США "план трансформации Украины" на $227 млрд, в реализации которого американцы могут принять активное участие.

Ранее Фокус пообщался с экспертами и узнал их мнения относительно того, о чем будут говорить президенты, и чем этот визит может стать для Украины.