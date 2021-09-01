Ексімбанк США надасть Україні непряму допомогу на $3 млрд

Допомога буде здебільшого здійснюватися у вигляді державної підтримки американського експорту в Україну.

Мінекономіки України й Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк) підписали меморандум про взаєморозуміння. Це сталося 30 серпня у Вашингтоні в рамках візиту в США президента України Володимира Зеленського, повідомила пресслужба Кабміну.

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Метою меморандуму є зміцнення економічного співробітництва України та США при торгівлі товарами і послугами. Мінекономіки й Ексімбанк відпрацюють варіанти використання середньострокових і довгострокових гарантій, прямих кредитів банку для фінансування експорту США в Україні на загальну суму $3 млрд.

Зазначається, що в банку немає обмежень на суми фінансування, тому в майбутньому сума підтримки може перевищити $3 млрд.

Ексімбанк США — спеціалізована установа американського уряду, яка призначена для надання підтримки національного бізнесу при виході на іноземні ринки.

У січні 2019 року стало відомо, що Ексімбанк після п'ятирічної перерви відновлює співпрацю з Україною. Про це повідомило посольство України в США.

"Сполучені Штати переглянули ризики ведення комерційної діяльності в Україні з урахуванням забезпечення макроекономічної стабільності в нашій державі", — говорилося в повідомленні.

Такий перегляд дозволив Ексімбанку зняти обмеження на проведення операцій з державним і приватним сектором України за програмами експортного кредитування, гарантування кредитів та експортного страхування.

Тоді повідомлялося, що це рішення дозволить збільшити обсяги українсько-американської торгівлі та є "ще одним сигналом інвесторам про поліпшення умов ведення бізнесу в Україні". Але до реальних кроків справа дійшла тільки зараз.

У 2005 році Ексімбанк виділяв кредит Укрексімбанку в $50 млн для підтримки українських імпортерів американських товарів і послуг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив у США "план трансформації України" на $227 млрд, у реалізації якого американці можуть взяти активну участь.

Раніше Фокус поспілкувався з експертами і дізнався їхні думки щодо того, про що говоритимуть президенти, і чим цей візит може стати для України.